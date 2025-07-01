https://ria.ru/20250701/ucheniya-2026450968.html

В Приморье провели противодиверсионные учения с экипажами катеров

В Приморье провели противодиверсионные учения с экипажами катеров - РИА Новости, 01.07.2025

В Приморье провели противодиверсионные учения с экипажами катеров

Военнослужащие подразделения противодиверсионных сил и средств Тихоокеанского флота (ТОФ) провели противодиверсионные учения с экипажами противодиверсионных... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T09:50:00+03:00

2025-07-01T09:50:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Военнослужащие подразделения противодиверсионных сил и средств Тихоокеанского флота (ТОФ) провели противодиверсионные учения с экипажами противодиверсионных катеров "Грачонок" в Приморье, сообщает ТОФ. Отмечается, что учения прошли вблизи пунктов базирования кораблей и судов ТОФ. "Личный состав отработал патрулирование в назначенных районах и организацию охраны и обороны кораблей в пунктах базирования и на незащищенном рейде. В одном из полигонов боевой подготовки экипажи выполнили стрельбы по надводным целям из крупнокалиберного пулемёта и по подводным целям из противодиверсионных гранатомётов ДП-65 и ДП-64 по целеуказаниям гидроакустической станции "Анапа", - говорится в сообщении. Используя опыт специальной военной операции, пулемётные расчёты отразили нападение безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов "противника". Экипажи катеров совместно с боевыми пловцами отряда по борьбе с диверсантами предотвратили проникновение подводных "диверсантов" и необитаемых аппаратов к кораблям, стоящим в пункте базирования.

https://ria.ru/20240822/uchenija-1967804737.html

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безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, россия