В Приморье провели противодиверсионные учения с экипажами катеров
В Приморье провели противодиверсионные учения с экипажами катеров "Грачонок"
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПротиводиверсионный катер "Грачонок" на специальных учениях Тихоокеанского флота
Противодиверсионный катер "Грачонок" на специальных учениях Тихоокеанского флота. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Военнослужащие подразделения противодиверсионных сил и средств Тихоокеанского флота (ТОФ) провели противодиверсионные учения с экипажами противодиверсионных катеров "Грачонок" в Приморье, сообщает ТОФ.
Отмечается, что учения прошли вблизи пунктов базирования кораблей и судов ТОФ.
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"Личный состав отработал патрулирование в назначенных районах и организацию охраны и обороны кораблей в пунктах базирования и на незащищенном рейде. В одном из полигонов боевой подготовки экипажи выполнили стрельбы по надводным целям из крупнокалиберного пулемёта и по подводным целям из противодиверсионных гранатомётов ДП-65 и ДП-64 по целеуказаниям гидроакустической станции "Анапа", - говорится в сообщении.
Используя опыт специальной военной операции, пулемётные расчёты отразили нападение безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов "противника".
Экипажи катеров совместно с боевыми пловцами отряда по борьбе с диверсантами предотвратили проникновение подводных "диверсантов" и необитаемых аппаратов к кораблям, стоящим в пункте базирования.
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