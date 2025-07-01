https://ria.ru/20250701/uaz-2026593939.html
Специалисты УАЗ в зоне СВО учат бойцов тонкостям работы с автомобилями
Специалисты УАЗ в зоне СВО учат бойцов тонкостям работы с автомобилями - РИА Новости, 01.07.2025
Специалисты УАЗ в зоне СВО учат бойцов тонкостям работы с автомобилями
Специалисты "Ульяновского автомобильного завода" в зоне проведения специальной военной операции обучают бойцов тонкостям работы с автомобилями, чтобы продлить... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T18:03:00+03:00
2025-07-01T18:03:00+03:00
2025-07-01T18:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
авто
алексей спирин
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Специалисты "Ульяновского автомобильного завода" в зоне проведения специальной военной операции обучают бойцов тонкостям работы с автомобилями, чтобы продлить срок эксплуатации автомобилей, рассказал РИА Новости гендиректор завода "УАЗ" Алексей Спирин. "Специалисты завода обучают бойцов особенностям правильной эксплуатации, продления срока службы в условиях повышенных нагрузок, самостоятельному проведению ТО на месте, если нет возможности выезда с позиций", - рассказал он. Спирин также отметил, что на предприятии работает отдел, который оказывает консультации по услугам в сервисах дилеров УАЗ, работающих на СВО, а также о возможностях продлить срок службы для автомобилей. "Периодически военные не имеют возможности для проведения регламентного обслуживания в установленные сроки, а тем более сделать это в авторизованном сервисе. Конечно же, мы эти автомобили не снимаем с гарантии, оказываем поддержку и в большинстве случаев проводим ремонт за свой счет, даже если причины были эксплуатационного характера", - рассказал Спирин.
https://ria.ru/20250630/mishustin-2026380508.html
РИА Новости
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авто, алексей спирин, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Специальная военная операция на Украине, Авто, Алексей Спирин, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Специалисты УАЗ в зоне СВО учат бойцов тонкостям работы с автомобилями
Специалисты УАЗ на СВО обучает бойцов тонкостям работы с автомобилями
МЕЛИТОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Специалисты "Ульяновского автомобильного завода" в зоне проведения специальной военной операции обучают бойцов тонкостям работы с автомобилями, чтобы продлить срок эксплуатации автомобилей, рассказал РИА Новости гендиректор завода "УАЗ" Алексей Спирин.
"Специалисты завода обучают бойцов особенностям правильной эксплуатации, продления срока службы в условиях повышенных нагрузок, самостоятельному проведению ТО на месте, если нет возможности выезда с позиций", - рассказал он.
Спирин
также отметил, что на предприятии работает отдел, который оказывает консультации по услугам в сервисах дилеров УАЗ
, работающих на СВО, а также о возможностях продлить срок службы для автомобилей.
"Периодически военные не имеют возможности для проведения регламентного обслуживания в установленные сроки, а тем более сделать это в авторизованном сервисе. Конечно же, мы эти автомобили не снимаем с гарантии, оказываем поддержку и в большинстве случаев проводим ремонт за свой счет, даже если причины были эксплуатационного характера", - рассказал Спирин.