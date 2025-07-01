https://ria.ru/20250701/turtsiya-2026618463.html

Источник рассказал о ситуации с платежными системами у россиян в Турции

Источник рассказал о ситуации с платежными системами у россиян в Турции - РИА Новости, 01.07.2025

Источник рассказал о ситуации с платежными системами у россиян в Турции

Госбанки Турции на фоне сообщений СМИ запросили турагентства о проблемах с платежными системами у туристов из РФ, критической ситуации нет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T21:07:00+03:00

2025-07-01T21:07:00+03:00

2025-07-01T21:07:00+03:00

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АНКАРА, 1 июл – РИА Новости. Госбанки Турции на фоне сообщений СМИ запросили турагентства о проблемах с платежными системами у туристов из РФ, критической ситуации нет, заявил РИА Новости источник в турецкой государственной финансовой сфере. Ранее во вторник Telegram-канал SHOT сообщил, что система Letim в Турции стала недоступна для россиян. Пользователи из РФ жалуются на сбои в работе приложений и банкоматов. В свою очередь в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили РИА Новости, что приложение Letim в Турции работает, оплата у россиян проходит, проблем нет. "Сегодня утром после распространенных в СМИ сообщений о наличии проблем у российских туристов с платежными системами ряд банков, среди которых как частные, так и государственные, обратились в турагентства на предмет наличия проблем. Было получен ответ об отсутствии критической ситуации", - сказал собеседник агентства.

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турция, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), в мире, технологии