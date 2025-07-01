https://ria.ru/20250701/turtsiya-2026617995.html

В Letim рассказали о функционировании сервиса

В Letim рассказали о функционировании сервиса - РИА Новости, 01.07.2025

В Letim рассказали о функционировании сервиса

Все финансовые функции платежной системы Letim доступны, доставка пластиковых карт недоступна лишь в России, сообщили РИА Новости в службе поддержки. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T21:03:00+03:00

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СТАМБУЛ, 1 июл - РИА Новости. Все финансовые функции платежной системы Letim доступны, доставка пластиковых карт недоступна лишь в России, сообщили РИА Новости в службе поддержки.Ранее Telegram-канал SHOT выступил с утверждением, что россияне якобы не могут войти в приложение Letim, снять деньги в банкоматах в Турции и получить пластиковую карту в России."Все финансовые функции нашего продукта доступны и продолжают обслуживать своих пользователей. Проблемы, упомянутые в статье в Telegram, не отражают действительности", - сообщили в службе поддержки.Пресс-служба Letim позже уточнила РИА Новости, что доставка карт по Турции продолжает работать в обычном режиме."На данный момент мы фиксируем повышенный спрос в связи с летним сезоном, доставка карт по России временно недоступна. Она будет восстановлена в ближайшее время", - отметили в пресс-службе.Приложение Letim — это цифровой кошелек, который позволяет туристам пополнять баланс со своего банковского счета, совершать покупки и оплачивать услуги в Турции, а также снимать деньги в банкомате - с помощью QR-кода. При желании можно оформить пластиковую карту.

https://ria.ru/20250619/sbp-2023885695.html

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