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В Letim рассказали о функционировании сервиса - РИА Новости, 01.07.2025
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21:03 01.07.2025 (обновлено: 21:30 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/turtsiya-2026617995.html
В Letim рассказали о функционировании сервиса
В Letim рассказали о функционировании сервиса - РИА Новости, 01.07.2025
В Letim рассказали о функционировании сервиса
Все финансовые функции платежной системы Letim доступны, доставка пластиковых карт недоступна лишь в России, сообщили РИА Новости в службе поддержки. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T21:03:00+03:00
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СТАМБУЛ, 1 июл - РИА Новости. Все финансовые функции платежной системы Letim доступны, доставка пластиковых карт недоступна лишь в России, сообщили РИА Новости в службе поддержки.Ранее Telegram-канал SHOT выступил с утверждением, что россияне якобы не могут войти в приложение Letim, снять деньги в банкоматах в Турции и получить пластиковую карту в России."Все финансовые функции нашего продукта доступны и продолжают обслуживать своих пользователей. Проблемы, упомянутые в статье в Telegram, не отражают действительности", - сообщили в службе поддержки.Пресс-служба Letim позже уточнила РИА Новости, что доставка карт по Турции продолжает работать в обычном режиме."На данный момент мы фиксируем повышенный спрос в связи с летним сезоном, доставка карт по России временно недоступна. Она будет восстановлена в ближайшее время", - отметили в пресс-службе.Приложение Letim — это цифровой кошелек, который позволяет туристам пополнять баланс со своего банковского счета, совершать покупки и оплачивать услуги в Турции, а также снимать деньги в банкомате - с помощью QR-кода. При желании можно оформить пластиковую карту.
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технологии, турция, россия, telegram, в мире
Технологии, Турция, Россия, Telegram, В мире
В Letim рассказали о функционировании сервиса

Letim: все финансовые функции платежной системы доступны

© Fotolia / aspirant2Он-лайн платежи
Он-лайн платежи - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Fotolia / aspirant2
Он-лайн платежи. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 1 июл - РИА Новости. Все финансовые функции платежной системы Letim доступны, доставка пластиковых карт недоступна лишь в России, сообщили РИА Новости в службе поддержки.
Ранее Telegram-канал SHOT выступил с утверждением, что россияне якобы не могут войти в приложение Letim, снять деньги в банкоматах в Турции и получить пластиковую карту в России.
"Все финансовые функции нашего продукта доступны и продолжают обслуживать своих пользователей. Проблемы, упомянутые в статье в Telegram, не отражают действительности", - сообщили в службе поддержки.
Пресс-служба Letim позже уточнила РИА Новости, что доставка карт по Турции продолжает работать в обычном режиме.
"На данный момент мы фиксируем повышенный спрос в связи с летним сезоном, доставка карт по России временно недоступна. Она будет восстановлена в ближайшее время", - отметили в пресс-службе.
Приложение Letim — это цифровой кошелек, который позволяет туристам пополнять баланс со своего банковского счета, совершать покупки и оплачивать услуги в Турции, а также снимать деньги в банкомате - с помощью QR-кода. При желании можно оформить пластиковую карту.
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