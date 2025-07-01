https://ria.ru/20250701/turtsiya-2026617995.html
В Letim рассказали о функционировании сервиса
В Letim рассказали о функционировании сервиса - РИА Новости, 01.07.2025
В Letim рассказали о функционировании сервиса
Все финансовые функции платежной системы Letim доступны, доставка пластиковых карт недоступна лишь в России, сообщили РИА Новости в службе поддержки. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T21:03:00+03:00
2025-07-01T21:03:00+03:00
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СТАМБУЛ, 1 июл - РИА Новости. Все финансовые функции платежной системы Letim доступны, доставка пластиковых карт недоступна лишь в России, сообщили РИА Новости в службе поддержки.Ранее Telegram-канал SHOT выступил с утверждением, что россияне якобы не могут войти в приложение Letim, снять деньги в банкоматах в Турции и получить пластиковую карту в России."Все финансовые функции нашего продукта доступны и продолжают обслуживать своих пользователей. Проблемы, упомянутые в статье в Telegram, не отражают действительности", - сообщили в службе поддержки.Пресс-служба Letim позже уточнила РИА Новости, что доставка карт по Турции продолжает работать в обычном режиме."На данный момент мы фиксируем повышенный спрос в связи с летним сезоном, доставка карт по России временно недоступна. Она будет восстановлена в ближайшее время", - отметили в пресс-службе.Приложение Letim — это цифровой кошелек, который позволяет туристам пополнять баланс со своего банковского счета, совершать покупки и оплачивать услуги в Турции, а также снимать деньги в банкомате - с помощью QR-кода. При желании можно оформить пластиковую карту.
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РИА Новости
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технологии, турция, россия, telegram, в мире
Технологии, Турция, Россия, Telegram, В мире
В Letim рассказали о функционировании сервиса
Letim: все финансовые функции платежной системы доступны
СТАМБУЛ, 1 июл - РИА Новости. Все финансовые функции платежной системы Letim доступны, доставка пластиковых карт недоступна лишь в России, сообщили РИА Новости в службе поддержки.
Ранее Telegram-канал SHOT выступил с утверждением, что россияне якобы не могут войти в приложение Letim, снять деньги в банкоматах в Турции
и получить пластиковую карту в России
.
"Все финансовые функции нашего продукта доступны и продолжают обслуживать своих пользователей. Проблемы, упомянутые в статье в Telegram
, не отражают действительности", - сообщили в службе поддержки.
Пресс-служба Letim позже уточнила РИА Новости, что доставка карт по Турции продолжает работать в обычном режиме.
"На данный момент мы фиксируем повышенный спрос в связи с летним сезоном, доставка карт по России временно недоступна. Она будет восстановлена в ближайшее время", - отметили в пресс-службе.
Приложение Letim — это цифровой кошелек, который позволяет туристам пополнять баланс со своего банковского счета, совершать покупки и оплачивать услуги в Турции, а также снимать деньги в банкомате - с помощью QR-кода. При желании можно оформить пластиковую карту.