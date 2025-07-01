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В Турции закроют все животноводческие рынки
В Турции закроют все животноводческие рынки - РИА Новости, 01.07.2025
В Турции закроют все животноводческие рынки
Власти Турции постановили закрыть все животноводческие рынки в стране из-за роста числа случаев заражения ящуром, передает во вторник агентство IHA. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T14:07:00+03:00
2025-07-01T14:07:00+03:00
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СТАМБУЛ, 1 июл - РИА Новости. Власти Турции постановили закрыть все животноводческие рынки в стране из-за роста числа случаев заражения ящуром, передает во вторник агентство IHA.По данным СМИ, Генеральный департамент по пищевому контролю при министерстве сельского и лесного хозяйства Турции направил в свои филиалы во всех 81 провинциях срочное сообщение в связи с наблюдаемым после Курбан-байрама (отмечался в начале июня) ростом числа заражений ящуром.Ведомство отметило, что в районах, где были выявлены случаи заражения, был введен карантин, также имеется вакцина, но в короткие сроки привить всех животных невозможно."Просим немедленно закрыть до дальнейших распоряжений все торговые точки, работающие в вашей провинции, поскольку интенсивная мобильность животных и посетителей в местах продажи животных, таких как животноводческие рынки… представляет высокий риск распространения болезни", - цитирует агентство документ.Ящур - острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет и человек). Более чем у 50% заболевших животных смерть наступает в течение двух-трех суток. Основной путь инфицирования людей - через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже - через мясо.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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турция, в мире
В Турции закроют все животноводческие рынки
В Турции закроют все животноводческие рынки из-за случаев заражения ящуром
СТАМБУЛ, 1 июл - РИА Новости.
Власти Турции постановили закрыть все животноводческие рынки в стране из-за роста числа случаев заражения ящуром, передает во вторник агентство IHA
.
По данным СМИ, Генеральный департамент по пищевому контролю при министерстве сельского и лесного хозяйства Турции
направил в свои филиалы во всех 81 провинциях срочное сообщение в связи с наблюдаемым после Курбан-байрама (отмечался в начале июня) ростом числа заражений ящуром.
Ведомство отметило, что в районах, где были выявлены случаи заражения, был введен карантин, также имеется вакцина, но в короткие сроки привить всех животных невозможно.
"Просим немедленно закрыть до дальнейших распоряжений все торговые точки, работающие в вашей провинции, поскольку интенсивная мобильность животных и посетителей в местах продажи животных, таких как животноводческие рынки… представляет высокий риск распространения болезни", - цитирует агентство документ.
Ящур - острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет и человек). Более чем у 50% заболевших животных смерть наступает в течение двух-трех суток. Основной путь инфицирования людей - через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже - через мясо.