https://ria.ru/20250701/turtsiya-2026513026.html

В Турции закроют все животноводческие рынки

В Турции закроют все животноводческие рынки - РИА Новости, 01.07.2025

В Турции закроют все животноводческие рынки

Власти Турции постановили закрыть все животноводческие рынки в стране из-за роста числа случаев заражения ящуром, передает во вторник агентство IHA. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T14:07:00+03:00

2025-07-01T14:07:00+03:00

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СТАМБУЛ, 1 июл - РИА Новости. Власти Турции постановили закрыть все животноводческие рынки в стране из-за роста числа случаев заражения ящуром, передает во вторник агентство IHA.По данным СМИ, Генеральный департамент по пищевому контролю при министерстве сельского и лесного хозяйства Турции направил в свои филиалы во всех 81 провинциях срочное сообщение в связи с наблюдаемым после Курбан-байрама (отмечался в начале июня) ростом числа заражений ящуром.Ведомство отметило, что в районах, где были выявлены случаи заражения, был введен карантин, также имеется вакцина, но в короткие сроки привить всех животных невозможно."Просим немедленно закрыть до дальнейших распоряжений все торговые точки, работающие в вашей провинции, поскольку интенсивная мобильность животных и посетителей в местах продажи животных, таких как животноводческие рынки… представляет высокий риск распространения болезни", - цитирует агентство документ.Ящур - острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет и человек). Более чем у 50% заболевших животных смерть наступает в течение двух-трех суток. Основной путь инфицирования людей - через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже - через мясо.

https://ria.ru/20250307/vengrija-2003654599.html

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