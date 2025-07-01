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Турция повысили стоимость транзита судов через Босфор и Дарданеллы - РИА Новости, 01.07.2025
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08:28 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/turtsija-2026438722.html
Турция повысили стоимость транзита судов через Босфор и Дарданеллы
Турция повысили стоимость транзита судов через Босфор и Дарданеллы - РИА Новости, 01.07.2025
Турция повысили стоимость транзита судов через Босфор и Дарданеллы
Власти Турции с 1 июля увеличивают стоимость прохода судов через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы на 15% до 5,83 долларов за франк, заявило министерство... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T08:28:00+03:00
2025-07-01T08:28:00+03:00
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СТАМБУЛ, 1 июл - РИА Новости. Власти Турции с 1 июля увеличивают стоимость прохода судов через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы на 15% до 5,83 долларов за франк, заявило министерство транспорта и инфраструктуры страны. Стоимость транзита оставалась неизменной в течение почти 40 лет до 2022 года, с тех пор она увеличивается ежегодно, в 2024 году стоимость транзита увеличили почти на 15% до 5,08 долларов за франк. Сумма рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре, которая регулирует судоходство в зоне проливов. По словам министра Абдулкадира Уралоглу, по сравнению с 2022 годом стоимость транзита для судов, не заходящих в турецкие порты, увеличена уже более чем в семь раз. Он отметил, что значительная часть полученных сборов расходуется на поддержание безопасности в турецких проливах - одних из самых узких в мире, расширение системы слежения за трафиком и обновление инфраструктуры. Уралоглу сообщил, что за 2024 год турецкие власти получили более 227 миллиардов долларов за счет прохода более 51 тысячи судов через турецкие проливы. Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, однако устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Турция имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
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в мире, турция, босфор, дарданеллы
В мире, Турция, Босфор, Дарданеллы
Турция повысили стоимость транзита судов через Босфор и Дарданеллы

Власти Турции на 15% повысили стоимость транзита судов через Босфор и Дарданеллы

© AP PhotoПролив Босфор
Пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo
Пролив Босфор. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 1 июл - РИА Новости. Власти Турции с 1 июля увеличивают стоимость прохода судов через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы на 15% до 5,83 долларов за франк, заявило министерство транспорта и инфраструктуры страны.
Стоимость транзита оставалась неизменной в течение почти 40 лет до 2022 года, с тех пор она увеличивается ежегодно, в 2024 году стоимость транзита увеличили почти на 15% до 5,08 долларов за франк. Сумма рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре, которая регулирует судоходство в зоне проливов.
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По словам министра Абдулкадира Уралоглу, по сравнению с 2022 годом стоимость транзита для судов, не заходящих в турецкие порты, увеличена уже более чем в семь раз. Он отметил, что значительная часть полученных сборов расходуется на поддержание безопасности в турецких проливах - одних из самых узких в мире, расширение системы слежения за трафиком и обновление инфраструктуры.
Уралоглу сообщил, что за 2024 год турецкие власти получили более 227 миллиардов долларов за счет прохода более 51 тысячи судов через турецкие проливы.
Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, однако устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Турция имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
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