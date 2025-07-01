Рейтинг@Mail.ru
ВСЦ пытались навязать документ о перемещении детей в Россию - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
06:22 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/tserkov-2026429361.html
ВСЦ пытались навязать документ о перемещении детей в Россию
ВСЦ пытались навязать документ о перемещении детей в Россию - РИА Новости, 01.07.2025
ВСЦ пытались навязать документ о перемещении детей в Россию
Некоторые представители скандинавских протестантских церквей пытались навязать Всемирному совету церквей (ВСЦ) документ о якобы насильственном перемещении в... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T06:22:00+03:00
2025-07-01T06:22:00+03:00
россия
йоханнесбург
московский патриархат
русская православная церковь
всемирный совет церквей
преследование карапетяна в армении
религия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781736886_0:259:3078:1990_1920x0_80_0_0_845002bb9808ab377fb083d684d4a8b1.jpg
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Некоторые представители скандинавских протестантских церквей пытались навязать Всемирному совету церквей (ВСЦ) документ о якобы насильственном перемещении в Россию украинских детей, сообщил в интервью РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Собрание Центрального комитета ВСЦ состоялось в Йоханнесбурге в последней декаде июня. Митрополит Антоний возглавил участвовавшую в нем делегацию Русской православной церкви (РПЦ). "Представителями некоторых скандинавских протестантских церквей была предпринята попытка навязать Центральному комитету проект заявления, касающегося якобы имеющего место насильственного перемещения украинских детей на территорию Российской Федерации. В этом документе содержались совершенно фантастические цифры: почти 20 тысяч детей было упомянуто в качестве жертв… Цифры разнятся, а сами обвинения в насильственном перемещении детей звучат голословно, совершенно недопустимо придавать такого рода фантазиям авторитет Всемирного совета церквей. Поэтому вопрос был снят с повестки", – рассказал РИА Новости митрополит Антоний. По его словам, делегация Русской церкви обратила внимание ЦК ВСЦ на то, что в ходе последнего раунда переговоров украинская сторона передала российской стороне "список детей, которые, по заверениям украинских властей, якобы перемещены на территорию РФ". "Этот список составлял немногим более чем 300 человек. Разница в цифрах очевидна, и мы обратили внимание членов Центрального комитета на то, что авторы этого тенденциозно составленного документа, видимо, опирались на непроверенные сведения из ангажированной прессы", – отметил представитель Московского патриархата.
https://ria.ru/20250701/tserkov-2026425814.html
https://ria.ru/20250424/oon-2013254831.html
россия
йоханнесбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781736886_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_ac86cf10dd5965e7e5aad67f35d5ad09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, йоханнесбург, московский патриархат, русская православная церковь, всемирный совет церквей, преследование карапетяна в армении , религия
Россия, Йоханнесбург, Московский Патриархат, Русская православная церковь, Всемирный совет церквей, Преследование Карапетяна в Армении , Религия, Религия
ВСЦ пытались навязать документ о перемещении детей в Россию

Скандинавские церкви пытались навязать ВСЦ документ о перемещении детей в Россию

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЦерковь Спаса Нерукотворного Образа XVII века в городе Балахна Нижегородской области
Церковь Спаса Нерукотворного Образа XVII века в городе Балахна Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Церковь Спаса Нерукотворного Образа XVII века в городе Балахна Нижегородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Некоторые представители скандинавских протестантских церквей пытались навязать Всемирному совету церквей (ВСЦ) документ о якобы насильственном перемещении в Россию украинских детей, сообщил в интервью РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).
Собрание Центрального комитета ВСЦ состоялось в Йоханнесбурге в последней декаде июня. Митрополит Антоний возглавил участвовавшую в нем делегацию Русской православной церкви (РПЦ).
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Генсек Всемирного совета церквей изучит вопрос гонений Киева на УПЦ
05:18
"Представителями некоторых скандинавских протестантских церквей была предпринята попытка навязать Центральному комитету проект заявления, касающегося якобы имеющего место насильственного перемещения украинских детей на территорию Российской Федерации. В этом документе содержались совершенно фантастические цифры: почти 20 тысяч детей было упомянуто в качестве жертв… Цифры разнятся, а сами обвинения в насильственном перемещении детей звучат голословно, совершенно недопустимо придавать такого рода фантазиям авторитет Всемирного совета церквей. Поэтому вопрос был снят с повестки", – рассказал РИА Новости митрополит Антоний.
По его словам, делегация Русской церкви обратила внимание ЦК ВСЦ на то, что в ходе последнего раунда переговоров украинская сторона передала российской стороне "список детей, которые, по заверениям украинских властей, якобы перемещены на территорию РФ".
"Этот список составлял немногим более чем 300 человек. Разница в цифрах очевидна, и мы обратили внимание членов Центрального комитета на то, что авторы этого тенденциозно составленного документа, видимо, опирались на непроверенные сведения из ангажированной прессы", – отметил представитель Московского патриархата.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Дети-беженцы на Украине подвергаются риску торговли людьми, заявили в ООН
24 апреля, 17:32
 
РелигияРоссияЙоханнесбургМосковский ПатриархатРусская православная церковьВсемирный совет церквейПреследование Карапетяна в АрменииРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала