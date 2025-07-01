https://ria.ru/20250701/tserkov-2026429361.html

ВСЦ пытались навязать документ о перемещении детей в Россию

ВСЦ пытались навязать документ о перемещении детей в Россию - РИА Новости, 01.07.2025

ВСЦ пытались навязать документ о перемещении детей в Россию

Некоторые представители скандинавских протестантских церквей пытались навязать Всемирному совету церквей (ВСЦ) документ о якобы насильственном перемещении в... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T06:22:00+03:00

2025-07-01T06:22:00+03:00

2025-07-01T06:22:00+03:00

россия

йоханнесбург

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русская православная церковь

всемирный совет церквей

преследование карапетяна в армении

религия

религия

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Некоторые представители скандинавских протестантских церквей пытались навязать Всемирному совету церквей (ВСЦ) документ о якобы насильственном перемещении в Россию украинских детей, сообщил в интервью РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Собрание Центрального комитета ВСЦ состоялось в Йоханнесбурге в последней декаде июня. Митрополит Антоний возглавил участвовавшую в нем делегацию Русской православной церкви (РПЦ). "Представителями некоторых скандинавских протестантских церквей была предпринята попытка навязать Центральному комитету проект заявления, касающегося якобы имеющего место насильственного перемещения украинских детей на территорию Российской Федерации. В этом документе содержались совершенно фантастические цифры: почти 20 тысяч детей было упомянуто в качестве жертв… Цифры разнятся, а сами обвинения в насильственном перемещении детей звучат голословно, совершенно недопустимо придавать такого рода фантазиям авторитет Всемирного совета церквей. Поэтому вопрос был снят с повестки", – рассказал РИА Новости митрополит Антоний. По его словам, делегация Русской церкви обратила внимание ЦК ВСЦ на то, что в ходе последнего раунда переговоров украинская сторона передала российской стороне "список детей, которые, по заверениям украинских властей, якобы перемещены на территорию РФ". "Этот список составлял немногим более чем 300 человек. Разница в цифрах очевидна, и мы обратили внимание членов Центрального комитета на то, что авторы этого тенденциозно составленного документа, видимо, опирались на непроверенные сведения из ангажированной прессы", – отметил представитель Московского патриархата.

https://ria.ru/20250701/tserkov-2026425814.html

https://ria.ru/20250424/oon-2013254831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, йоханнесбург, московский патриархат, русская православная церковь, всемирный совет церквей, преследование карапетяна в армении , религия