https://ria.ru/20250701/trolleybus-2026525684.html

В Ялте загорелся троллейбус

В Ялте загорелся троллейбус - РИА Новости, 01.07.2025

В Ялте загорелся троллейбус

Троллейбус загорелся в Ялте на южном берегу Крыма, пострадавших нет, сообщило крымское главное управление МЧС РФ. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T14:41:00+03:00

2025-07-01T14:41:00+03:00

2025-07-01T14:41:00+03:00

происшествия

ялта

республика крым

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Троллейбус загорелся в Ялте на южном берегу Крыма, пострадавших нет, сообщило крымское главное управление МЧС РФ. "Поступило сообщение о возгорании троллейбуса по адресу: г. Ялта, ул. Кирова, остановка "ул. Кирова", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. К месту были направлены два отделения пожарно-спасательной части. "По прибытии установлено, что произошло возгорание троллейбуса на площади 30 кв. м, без пассажиров. Пострадавших нет... В 14.05 пожар полностью ликвидирован", - сообщили в управлении. Причины произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20250425/avtobus-2013416212.html

ялта

республика крым

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ялта, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)