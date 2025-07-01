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В Ялте загорелся троллейбус - РИА Новости, 01.07.2025
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14:41 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/trolleybus-2026525684.html
В Ялте загорелся троллейбус
В Ялте загорелся троллейбус - РИА Новости, 01.07.2025
В Ялте загорелся троллейбус
Троллейбус загорелся в Ялте на южном берегу Крыма, пострадавших нет, сообщило крымское главное управление МЧС РФ. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T14:41:00+03:00
2025-07-01T14:41:00+03:00
происшествия
ялта
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Троллейбус загорелся в Ялте на южном берегу Крыма, пострадавших нет, сообщило крымское главное управление МЧС РФ. "Поступило сообщение о возгорании троллейбуса по адресу: г. Ялта, ул. Кирова, остановка "ул. Кирова", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. К месту были направлены два отделения пожарно-спасательной части. "По прибытии установлено, что произошло возгорание троллейбуса на площади 30 кв. м, без пассажиров. Пострадавших нет... В 14.05 пожар полностью ликвидирован", - сообщили в управлении. Причины произошедшего устанавливаются.
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ялта
республика крым
россия
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происшествия, ялта, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ялта, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ялте загорелся троллейбус

МЧС: в Ялте на южном берегу Крыма загорелся троллейбус, пострадавших нет

© Кадр видео из соцсетейВ Ялте сгорел троллейбус
В Ялте сгорел троллейбус - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Кадр видео из соцсетей
В Ялте сгорел троллейбус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Троллейбус загорелся в Ялте на южном берегу Крыма, пострадавших нет, сообщило крымское главное управление МЧС РФ.
«
"Поступило сообщение о возгорании троллейбуса по адресу: г. Ялта, ул. Кирова, остановка "ул. Кирова", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
К месту были направлены два отделения пожарно-спасательной части.
"По прибытии установлено, что произошло возгорание троллейбуса на площади 30 кв. м, без пассажиров. Пострадавших нет... В 14.05 пожар полностью ликвидирован", - сообщили в управлении. Причины произошедшего устанавливаются.
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ПроисшествияЯлтаРеспублика КрымРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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