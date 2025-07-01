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В Ульяновской области ввели режим беспилотной опасности
В Ульяновской области ввели режим беспилотной опасности - РИА Новости, 01.07.2025
В Ульяновской области ввели режим беспилотной опасности
Опасность атаки беспилотников введена в Ульяновской области, сообщает глава региона Алексей Русских в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T08:00:00+03:00
2025-07-01T08:00:00+03:00
2025-07-01T08:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
ульяновская область
ульяновск
алексей русских
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников введена в Ульяновской области, сообщает глава региона Алексей Русских в своем Telegram-канале. Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал о введении временны ограничений в работе аэропорта Ульяновска. "В Ульяновской области введен режим беспилотной опасности", - написал он. Подчеркивается, что в целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета.
https://ria.ru/20250630/ukraina-2026394483.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ульяновская область, ульяновск, алексей русских, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ульяновская область, Ульяновск, Алексей Русских, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В Ульяновской области ввели режим беспилотной опасности
Губернатор Русских: в Ульяновской области ввели режим беспилотной опасности