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В Ульяновской области ввели режим беспилотной опасности

В Ульяновской области ввели режим беспилотной опасности - РИА Новости, 01.07.2025

В Ульяновской области ввели режим беспилотной опасности

Опасность атаки беспилотников введена в Ульяновской области, сообщает глава региона Алексей Русских в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T08:00:00+03:00

2025-07-01T08:00:00+03:00

2025-07-01T08:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

ульяновская область

ульяновск

алексей русских

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников введена в Ульяновской области, сообщает глава региона Алексей Русских в своем Telegram-канале. Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал о введении временны ограничений в работе аэропорта Ульяновска. "В Ульяновской области введен режим беспилотной опасности", - написал он. Подчеркивается, что в целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета.

https://ria.ru/20250630/ukraina-2026394483.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ульяновская область

ульяновск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ульяновская область, ульяновск, алексей русских, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность