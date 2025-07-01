https://ria.ru/20250701/trevoga-2026430911.html

В Липецкой области отменили воздушную опасность

В Липецкой области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 01.07.2025

В Липецкой области отменили воздушную опасность

Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T06:42:00+03:00

2025-07-01T06:42:00+03:00

2025-07-01T06:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецкая область

безопасность

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. Опасность была объявлена в понедельник в 22.25 мск, она длилась почти 8 часов. "Отбой желтого уровня "Воздушной опасности" для Липецкой области", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

липецкая область, безопасность