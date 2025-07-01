https://ria.ru/20250701/trevoga-2026423302.html

Саратовский губернатор сообщил об угрозе БПЛА

Саратовский губернатор сообщил об угрозе БПЛА - РИА Новости, 01.07.2025

Саратовский губернатор сообщил об угрозе БПЛА

Саратовский губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил об угрозе БПЛА в регионе, все экстренные службы приведены в полную готовность. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T04:22:00+03:00

2025-07-01T04:22:00+03:00

2025-07-01T04:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

роман бусаргин

безопасность

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Саратовский губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил об угрозе БПЛА в регионе, все экстренные службы приведены в полную готовность. "От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - написал Бусаргин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

роман бусаргин, безопасность