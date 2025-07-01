https://ria.ru/20250701/trevoga-2026423302.html
Саратовский губернатор сообщил об угрозе БПЛА
Саратовский губернатор сообщил об угрозе БПЛА - РИА Новости, 01.07.2025
Саратовский губернатор сообщил об угрозе БПЛА
Саратовский губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил об угрозе БПЛА в регионе, все экстренные службы приведены в полную готовность. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T04:22:00+03:00
2025-07-01T04:22:00+03:00
2025-07-01T04:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
роман бусаргин
безопасность
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Саратовский губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил об угрозе БПЛА в регионе, все экстренные службы приведены в полную готовность. "От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - написал Бусаргин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман бусаргин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Роман Бусаргин, Безопасность
Саратовский губернатор сообщил об угрозе БПЛА
Саратовский губернатор Бусаргин сообщил об угрозе БПЛА в регионе