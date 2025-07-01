https://ria.ru/20250701/trevoga-2026422325.html

В Ростовской области отменили воздушную опасность

В Ростовской области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 01.07.2025

В Ростовской области отменили воздушную опасность

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила в Telegram-канале об отмене беспилотной опасности на территории Ростовской области. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T03:56:00+03:00

2025-07-01T03:56:00+03:00

2025-07-01T03:56:00+03:00

таганрог

ростовская область

светлана камбулова

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила в Telegram-канале об отмене беспилотной опасности на территории Ростовской области. Опасность БПЛА была объявлена в 01.36 мск по всему региону. Работали силы ПВО. "Отбой воздушной опасности по всей территории Ростовской области", - написала Камбулова.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

таганрог

ростовская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

таганрог, ростовская область, светлана камбулова