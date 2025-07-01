https://ria.ru/20250701/trevoga-2026422325.html
В Ростовской области отменили воздушную опасность
В Ростовской области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 01.07.2025
В Ростовской области отменили воздушную опасность
Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила в Telegram-канале об отмене беспилотной опасности на территории Ростовской области. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T03:56:00+03:00
2025-07-01T03:56:00+03:00
2025-07-01T03:56:00+03:00
таганрог
ростовская область
светлана камбулова
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила в Telegram-канале об отмене беспилотной опасности на территории Ростовской области. Опасность БПЛА была объявлена в 01.36 мск по всему региону. Работали силы ПВО. "Отбой воздушной опасности по всей территории Ростовской области", - написала Камбулова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таганрог, ростовская область, светлана камбулова
Таганрог, Ростовская область, Светлана Камбулова
В Ростовской области отменили воздушную опасность
Глава Таганрога Камбулова сообщила об отмене воздушной опасности в регионе