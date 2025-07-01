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Трамп заявил о возможном привлечении CNN к ответственности - РИА Новости, 01.07.2025
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18:41 01.07.2025 (обновлено: 19:13 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/tramp-2026600854.html
Трамп заявил о возможном привлечении CNN к ответственности
Трамп заявил о возможном привлечении CNN к ответственности - РИА Новости, 01.07.2025
Трамп заявил о возможном привлечении CNN к ответственности
Президент США Дональд Трамп не исключил, что телеканал CNN может быть привлечен к судебной ответственности из-за якобы "ложных" сообщений об американских ударах РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T18:41:00+03:00
2025-07-01T19:13:00+03:00
в мире
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
министерство обороны сша
стив уиткофф
пит хегсет
ближний восток
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что телеканал CNN может быть привлечен к судебной ответственности из-за якобы "ложных" сообщений об американских ударах по иранским объектам."Они (СNN - ред.) также могут быть привлечены к судебной ответственности за распространение ложных сообщений об атаке в Иране. Они передавали совершенно неверную информацию. Всё (цели ударов - ред.) было полностью уничтожено", - сказал Трамп журналистам.Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм также заявила, что ее ведомство сотрудничает с министерством юстиции, чтобы выяснить, можно ли привлечь CNN к ответственности за репортаж о приложении, показывающем местоположение агентов службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).Американские СМИ, включая CNN, во вторник сообщили со ссылкой на доклад разведуправления минобороны США, что удары по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана и, по предварительной оценке американской разведки, лишь "отбросили" ее развитие на несколько месяцев. Белый дом сообщения опроверг, а спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что утечка такого рода информации является "изменой", которую следует расследовать. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что проводится расследование утечки опубликованной в СМИ информации.Трамп призвал телеканал CNN уволить журналистку Наташу Бертран "как собаку" за распространение "фейковых новостей", а пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что лицо, ответственное за утечку секретных данных об ударе США по Ирану, должно понести наказание. Она раскритиковала телеканал CNN и газету New York Times за попытку дискредитировать президента и американские вооруженные силы.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250701/tramp-2026602697.html
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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, министерство обороны сша, стив уиткофф, пит хегсет, ближний восток, сша, дональд трамп, иран
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Министерство обороны США, Стив Уиткофф, Пит Хегсет, Ближний Восток, США, Дональд Трамп, Иран
Трамп заявил о возможном привлечении CNN к ответственности

Трамп: CNN могут привлечь к ответственности за сообщения об ударах США по Ирану

CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Zykov / CNNЗдание телеканала CNN в Атланте
Здание телеканала CNN в Атланте - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Zykov / CNN
Здание телеканала CNN в Атланте. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что телеканал CNN может быть привлечен к судебной ответственности из-за якобы "ложных" сообщений об американских ударах по иранским объектам.
"Они (СNN - ред.) также могут быть привлечены к судебной ответственности за распространение ложных сообщений об атаке в Иране. Они передавали совершенно неверную информацию. Всё (цели ударов - ред.) было полностью уничтожено", - сказал Трамп журналистам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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Вчера, 18:53
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм также заявила, что ее ведомство сотрудничает с министерством юстиции, чтобы выяснить, можно ли привлечь CNN к ответственности за репортаж о приложении, показывающем местоположение агентов службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).
Американские СМИ, включая CNN, во вторник сообщили со ссылкой на доклад разведуправления минобороны США, что удары по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана и, по предварительной оценке американской разведки, лишь "отбросили" ее развитие на несколько месяцев. Белый дом сообщения опроверг, а спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что утечка такого рода информации является "изменой", которую следует расследовать. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что проводится расследование утечки опубликованной в СМИ информации.
Трамп призвал телеканал CNN уволить журналистку Наташу Бертран "как собаку" за распространение "фейковых новостей", а пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что лицо, ответственное за утечку секретных данных об ударе США по Ирану, должно понести наказание. Она раскритиковала телеканал CNN и газету New York Times за попытку дискредитировать президента и американские вооруженные силы.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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Вчера, 18:05
 
В миреВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеМинистерство обороны СШАСтив УиткоффПит ХегсетБлижний ВостокСШАДональд ТрампИран
 
 
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