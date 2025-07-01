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В Москве осудили мужчину за незаконную торговлю драгоценными камнями
В Москве осудили мужчину за незаконную торговлю драгоценными камнями - РИА Новости, 01.07.2025
В Москве осудили мужчину за незаконную торговлю драгоценными камнями
Нелегально торговавший драгоценными камнями Сэм Гершон приговорен к шести годам лишения свободы в Москве, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T15:06:00+03:00
2025-07-01T15:06:00+03:00
2025-07-01T15:06:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Нелегально торговавший драгоценными камнями Сэм Гершон приговорен к шести годам лишения свободы в Москве, сообщила столичная прокуратура. По данным ведомства, скрываясь за вывеской ювелирного салона в Москве, Гершон с подельниками незаконно хранили природные драгоценные камни, чтобы продавать их в интернете. "️Гершон признан виновным по части 2 статьи 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных камней, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору) и с учетом позиции прокуратуры приговорен к шести годам колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры. В ходе обыска в салоне обнаружили и изъяли 328 природных драгоценных камней: 84 бриллианта, 127 изумрудов, 6 рубинов и 111 сапфиров на общую сумму свыше 6,5 миллионов рублей. В ведомстве уточнили, что приговор в законную силу не вступил.
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В Москве осудили мужчину за незаконную торговлю драгоценными камнями
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