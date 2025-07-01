https://ria.ru/20250701/tela-2026465940.html

В Азербайджане провели экспертизу тел фигурантов дела ОПГ в Екатеринбурге

В Азербайджане провели экспертизу тел фигурантов дела ОПГ в Екатеринбурге - РИА Новости, 01.07.2025

В Азербайджане провели экспертизу тел фигурантов дела ОПГ в Екатеринбурге

Глава объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии минздрава Азербайджана Адалят Гасанов утверждает, что при внешнем и внутреннем осмотре тел... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T10:54:00+03:00

2025-07-01T10:54:00+03:00

2025-07-01T11:11:00+03:00

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БАКУ, 1 июл - РИА Новости. Глава объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии минздрава Азербайджана Адалят Гасанов утверждает, что при внешнем и внутреннем осмотре тел скончавшихся в Екатеринбурге двух подозреваемых обнаружены множественные травмы."Ни один из братьев (подозреваемых, о которых идет речь - ред.) не был убит острым предметом или из огнестрельного оружия - были нанесены удары тупым предметом. Согласно заключению экспертизы, при внешнем и внутреннем осмотре тел обнаружены множественные травмы", - сказал Гасанов на пресс-конференции в Баку.Следственное управление СК РФ по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в названном городе в 2001, 2010, 2011 годах. Двадцать девятого июня суд, в частности, арестовал до 19 июля троих обвиняемых – Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира.Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".

https://ria.ru/20250630/istochnik-2026317299.html

https://ria.ru/20250630/rol-2026254743.html

азербайджан

екатеринбург

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происшествия, азербайджан, екатеринбург, мария захарова, россия, следственный комитет россии (ск рф)