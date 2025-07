Т-Банк запускает программу карьерного развития для студентов "Мини-CEO"

https://ria.ru/20250701/t-bank-2026460784.html

2025-07-01T11:00:00+03:00

россия

москва

технологии

константин маркелов

образование

т-банк (ао «тинькофф банк»)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026460244_0:15:1440:825_1920x0_80_0_0_8b817b21c09f63b550ad635870ae63f2.png

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Т-Банк запускает первую программу карьерного развития "Мини-CEO", в рамках которой студенты и выпускники вузов смогут работать над проектами компании под руководством топ-менеджеров, сообщили в Т-Банке.Миссия программы — дать возможность студентам и начинающим специалистам "разогнать" свою карьеру при наставничестве топ-менеджеров одной из крупнейших российских и мировых BigTech и FinTech компаний. Проект длится полгода.Все кандидаты будут работать над стратегически важными проектами Т-Банка. Например, изучать рынок, оценивать его емкость и доходность, которую могут принести продукту, формировать доработки To be, требования для MVP и запускать его, а также проводить GAP-анализ. Участники будут решать нестандартные прикладные задачи в области риск-аналитики и статистики, придумывать, как использовать данные, чтобы искать индивидуальные решения для каждого клиента.Помимо этого, они будут учиться запускать стартапы, анализировать активность пользователей, изучать банковский рынок в России и за рубежом, а также искать решения, которые можно внедрить в экосистему компании. Кроме этого, они будут придумывать, как можно внедрить новые технологии в продукты организации и анализировать данные, помогающие создавать персонализированные решения.Участники смогут полностью погрузиться во все внутренние процессы компании, будут получать обратную регулярную связь и перенимать опыт на очных личных встречах с топ-менеджерами Т-Банка.Менторами первого запуска проекта стали вице-президент, директор по продукту и технологиям Константин Маркелов, директор по кредитованию физических лиц Кирилл Григорьев, директор по рискам Анна Казакова, руководитель направления развития Third Party Денис Коротов, а также директор по развитию розничных сегментов Вера Лейченко.По завершении у участников, показавших лучшие результаты, будет возможность продолжить строить карьеру в Т-Банке.Программа "Мини-CEO" нацелена на студентов или выпускников вузов, которые закончили обучение не раньше 2022 года с достаточным уровнем знаний по математике, статистике, аналитике и SQL. Особое внимание при отборе кандидатов будет уделяться опыту прохождения стажировок или работе в ИТ-направлении.Подать заявку на программу и решить тестовое задание можно до 7 августа на сайте компании. Затем претендентам предстоит пройти видео-интервью с рекрутером, решить бизнес-кейс, после чего защитить его в офисе, а также пройти финальное интервью с топ-менеджером. Кандидатам из регионов, которые успешно пройдут все этапы отбора, банк обеспечит бесплатное проживание в Москве на время программы.Маркелов отметил, что в компанию с удовольствием нанимают молодых незашоренных сотрудников, которые не знают слова "невозможно" и не боятся менять правила. По его словам, многие руководители компании пришли начинающими специалистами и старались делать все необходимое для развития банка."Мы запускаем новые бизнесы, пробуем новые подходы, и нам по-прежнему нужны “голодные” и умные люди, которые хотят разбираться в большом и думать на уровне СЕО с первого дня", — приводит компания слова Маркелова.

россия, москва, технологии, константин маркелов, образование, т-банк (ао «тинькофф банк»)