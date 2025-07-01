https://ria.ru/20250701/svyaschenniki-2026588880.html

Военкомат на западе Украины удерживает нескольких священников УПЦ

Военкомат на западе Украины удерживает нескольких священников УПЦ - РИА Новости, 01.07.2025

Военкомат на западе Украины удерживает нескольких священников УПЦ

Военкомат во Львовской области на западе Украины удерживает нескольких священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УП), на них оказывают... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T17:44:00+03:00

2025-07-01T17:44:00+03:00

2025-07-01T17:44:00+03:00

украина

львовская область

россия

владимир зеленский

украинская православная церковь

московский патриархат

служба безопасности украины

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Военкомат во Львовской области на западе Украины удерживает нескольких священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УП), на них оказывают давление, чтобы они подписали документы и приняли присягу, сообщили во вторник в Союзе православных журналистов. "В одной из воинских частей Львовской области незаконно удерживают нескольких священнослужителей УПЦ, а также клириков УПЦ Киевского патриархата и протестантских пасторов… На всех представителей религиозных организаций оказывается давление с тем, чтобы они подписали документы и приняли присягу. Священнослужители это делать отказываются", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза православных журналистов. По информации союза, в частности, речь идет о настоятеле Благовещенского храма УПЦ Дмитрие Сенетовиче, настоятеле храма в честь иконы Божией Матери "Почаевская" Ростилаве Калиновском и нескольких других клириках УПЦ. В конце июня Союз православных журналистов сообщил, что после того, как власти Украины не предоставили священнослужителям канонической УПЦ отсрочку от мобилизации, сотрудники военкоматов массово задерживают их для отправки на фронт. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.

https://ria.ru/20250628/ukraina-2025961058.html

https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025695851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, львовская область, россия, владимир зеленский, украинская православная церковь, московский патриархат, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц