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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр" - РИА Новости, 01.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:27 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/svo-2026483262.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр" - РИА Новости, 01.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр"
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 500 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T12:27:00+03:00
2025-07-01T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 500 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину MaxxPro, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Новосергеевка, Петровского, Новоукраинка и Дачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери украинских войск на данном направлении за сутки составили до 500 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина MaxxPro производства США, а также 11 пикапов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр"

МО: ВСУ потеряли до 500 военных за сутки в зоне действия группировки "Центр"

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 500 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину MaxxPro, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Новосергеевка, Петровского, Новоукраинка и Дачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери украинских войск на данном направлении за сутки составили до 500 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина MaxxPro производства США, а также 11 пикапов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьДонецкая Народная Республика
 
 
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