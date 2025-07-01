https://ria.ru/20250701/svo-2026483262.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр" - РИА Новости, 01.07.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр"

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 500 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T12:27:00+03:00

2025-07-01T12:27:00+03:00

2025-07-01T12:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 500 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину MaxxPro, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Новосергеевка, Петровского, Новоукраинка и Дачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери украинских войск на данном направлении за сутки составили до 500 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина MaxxPro производства США, а также 11 пикапов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика