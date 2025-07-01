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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр" - РИА Новости, 01.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр"
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 500 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T12:27:00+03:00
2025-07-01T12:27:00+03:00
2025-07-01T12:27:00+03:00
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 500 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину MaxxPro, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Новосергеевка, Петровского, Новоукраинка и Дачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери украинских войск на данном направлении за сутки составили до 500 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина MaxxPro производства США, а также 11 пикапов.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр"
МО: ВСУ потеряли до 500 военных за сутки в зоне действия группировки "Центр"