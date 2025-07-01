https://ria.ru/20250701/su-34-2026560595.html
В Нижегородской области разбился Су-34
В Нижегородской области разбился Су-34 - РИА Новости, 01.07.2025
В Нижегородской области разбился Су-34
Cамолет Су-34 потерпел аварию в Нижегородской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T16:28:00+03:00
2025-07-01T16:28:00+03:00
2025-07-01T16:56:00+03:00
происшествия
россия
нижегородская область
воздушно-космические силы россии
су-34
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Cамолет Су-34 потерпел аварию в Нижегородской области, сообщили в Минобороны. "Сегодня около 13:00 мск в Нижегородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-34", — говорится в релизе.В ведомстве пояснили, что при заходе на посадку у самолета отказала система выпуска одной из стоек шасси. Экипаж пытался устранить неисправность своими силами, но это им не удалось. Тогда по команде руководителя полетов пилоты вывели самолет в безопасную зону и катапультировались. Для эвакуации экипажа отправили поисково-спасательную команду. Обоих летчиков нашли живыми. Самолет упал в безлюдном районе, а на борту не было боекомплекта. На земле разрушений нет, добавили в Минобороны.На место аварии вылетела комиссия ВКС.
https://ria.ru/20240815/samolet-1966447729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, нижегородская область, воздушно-космические силы россии, су-34
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Воздушно-космические силы России, Су-34
В Нижегородской области разбился Су-34
Минобороны подтвердило крушение самолета Су-34 в Нижегородской области
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Cамолет Су-34 потерпел аварию в Нижегородской области, сообщили в Минобороны.
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"Сегодня около 13:00 мск в Нижегородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-34", — говорится в релизе.
В ведомстве пояснили, что при заходе на посадку у самолета отказала система выпуска одной из стоек шасси. Экипаж пытался устранить неисправность своими силами, но это им не удалось.
Тогда по команде руководителя полетов пилоты вывели самолет в безопасную зону и катапультировались. Для эвакуации экипажа отправили поисково-спасательную команду. Обоих летчиков нашли живыми.
Самолет упал в безлюдном районе, а на борту не было боекомплекта. На земле разрушений нет, добавили в Минобороны.
На место аварии вылетела комиссия ВКС
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