https://ria.ru/20250701/su-34-2026560595.html

В Нижегородской области разбился Су-34

В Нижегородской области разбился Су-34 - РИА Новости, 01.07.2025

В Нижегородской области разбился Су-34

Cамолет Су-34 потерпел аварию в Нижегородской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T16:28:00+03:00

2025-07-01T16:28:00+03:00

2025-07-01T16:56:00+03:00

происшествия

россия

нижегородская область

воздушно-космические силы россии

су-34

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Cамолет Су-34 потерпел аварию в Нижегородской области, сообщили в Минобороны. "Сегодня около 13:00 мск в Нижегородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-34", — говорится в релизе.В ведомстве пояснили, что при заходе на посадку у самолета отказала система выпуска одной из стоек шасси. Экипаж пытался устранить неисправность своими силами, но это им не удалось. Тогда по команде руководителя полетов пилоты вывели самолет в безопасную зону и катапультировались. Для эвакуации экипажа отправили поисково-спасательную команду. Обоих летчиков нашли живыми. Самолет упал в безлюдном районе, а на борту не было боекомплекта. На земле разрушений нет, добавили в Минобороны.На место аварии вылетела комиссия ВКС.

https://ria.ru/20240815/samolet-1966447729.html

россия

нижегородская область

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Наталья Макарова

происшествия, россия, нижегородская область, воздушно-космические силы россии, су-34