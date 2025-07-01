Сторонники главы Гагаузии собрались у здания суда в Кишиневе
Сторонники Гуцул собрались в ее поддержку у здания суда в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Сторонники главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул собрались в ее поддержку у здания районного суда в Кишиневе, где во вторник пройдут прения по делу о якобы причастности руководителя региона к финансированию партии "Шор", сообщает корреспондент РИА Новости.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Как сообщал адвокат главы Гагаузии Сергей Морару, судебные прения назначены на 1 июля, и возможно, в этот же день будет оглашен приговор.
Сторонники Гуцул скандируют "Свобода" и "Долой Майю Санду" и "Долой ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.)".
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.