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Сторонники главы Гагаузии собрались у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 01.07.2025
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11:42 01.07.2025 (обновлено: 12:04 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/storonniki-2026472035.html
Сторонники главы Гагаузии собрались у здания суда в Кишиневе
Сторонники главы Гагаузии собрались у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 01.07.2025
Сторонники главы Гагаузии собрались у здания суда в Кишиневе
Сторонники главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул собрались в ее поддержку у здания районного суда в Кишиневе, где во вторник пройдут прения по делу о якобы... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T11:42:00+03:00
2025-07-01T12:04:00+03:00
молдавия
евгения гуцул
майя санду
гагаузия
кишинев
московский комсомолец
sputnik молдова
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Сторонники главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул собрались в ее поддержку у здания районного суда в Кишиневе, где во вторник пройдут прения по делу о якобы причастности руководителя региона к финансированию партии "Шор", сообщает корреспондент РИА Новости. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Как сообщал адвокат главы Гагаузии Сергей Морару, судебные прения назначены на 1 июля, и возможно, в этот же день будет оглашен приговор. Сторонники Гуцул скандируют "Свобода" и "Долой Майю Санду" и "Долой ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.)". Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250606/gutsul-2021290826.html
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Сторонники Евгении Гуцул собрались у здания районного суда в Кишиневе
Во вторник в суде пройдут прения по делу о якобы причастности Гуцул к финансированию партии "Шор". Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул собрались у здания районного суда в Кишиневе
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молдавия, евгения гуцул, майя санду, гагаузия, кишинев, московский комсомолец, sputnik молдова, задержание главы гагаузии гуцул
Молдавия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Гагаузия, Кишинев, Московский комсомолец, Sputnik Молдова, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Сторонники главы Гагаузии собрались у здания суда в Кишиневе

Сторонники Гуцул собрались в ее поддержку у здания суда в Кишиневе

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КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Сторонники главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул собрались в ее поддержку у здания районного суда в Кишиневе, где во вторник пройдут прения по делу о якобы причастности руководителя региона к финансированию партии "Шор", сообщает корреспондент РИА Новости.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Как сообщал адвокат главы Гагаузии Сергей Морару, судебные прения назначены на 1 июля, и возможно, в этот же день будет оглашен приговор.
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Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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МолдавияЕвгения ГуцулМайя СандуГагаузияКишиневМосковский комсомолецSputnik МолдоваЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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