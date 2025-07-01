https://ria.ru/20250701/ssha-2026626255.html

Трамп может заключить торговое соглашение с Индией

Трамп может заключить торговое соглашение с Индией - РИА Новости, 01.07.2025

Трамп может заключить торговое соглашение с Индией

Президент США Дональд Трамп сообщил, что следующим торговым соглашением, которое может заключить Вашингтон со своими зарубежными партнерами, станет сделка с... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T22:30:00+03:00

2025-07-01T22:30:00+03:00

2025-07-01T22:30:00+03:00

индия

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025089450_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_a4021abd014a32f695517d3950156708.jpg

ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что следующим торговым соглашением, которое может заключить Вашингтон со своими зарубежными партнерами, станет сделка с Индией. "Мы, возможно, заключим сделку с Индией. Это будет совершенно иное соглашение, которое позволит нам конкурировать на их рынке. Сейчас Индия фактически никого не пускает, но, думаю, это изменится, и если так, то у нас будет сделка с гораздо более низкими пошлинами", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета по итогам своего визита в штат Флорида. По словам американского лидера, соглашение с Индией может стать следующим шагом в реализации торговой политики его администрации, нацеленной на открытие зарубежных рынков для американских компаний.

https://ria.ru/20250628/tramp-2025964546.html

индия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, в мире