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Трамп может заключить торговое соглашение с Индией
Трамп может заключить торговое соглашение с Индией - РИА Новости, 01.07.2025
Трамп может заключить торговое соглашение с Индией
Президент США Дональд Трамп сообщил, что следующим торговым соглашением, которое может заключить Вашингтон со своими зарубежными партнерами, станет сделка с... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T22:30:00+03:00
2025-07-01T22:30:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что следующим торговым соглашением, которое может заключить Вашингтон со своими зарубежными партнерами, станет сделка с Индией. "Мы, возможно, заключим сделку с Индией. Это будет совершенно иное соглашение, которое позволит нам конкурировать на их рынке. Сейчас Индия фактически никого не пускает, но, думаю, это изменится, и если так, то у нас будет сделка с гораздо более низкими пошлинами", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета по итогам своего визита в штат Флорида. По словам американского лидера, соглашение с Индией может стать следующим шагом в реализации торговой политики его администрации, нацеленной на открытие зарубежных рынков для американских компаний.
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индия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, в мире
Индия, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, В мире
Трамп может заключить торговое соглашение с Индией
Трамп: следующим торговым соглашением США станет сделка с Индией