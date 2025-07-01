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Сенат США принял законопроект по налогам и госрасходам

Сенат США принял законопроект по налогам и госрасходам - РИА Новости, 01.07.2025

Сенат США принял законопроект по налогам и госрасходам

Сенат США утвердил законопроект президента Дональда Трампа о расходах и налогах, известный как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill). РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T19:09:00+03:00

2025-07-01T19:09:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Сенат США утвердил законопроект президента Дональда Трампа о расходах и налогах, известный как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill).Голоса разделились поровну: половина сенаторов проголосовала за, другая — против. Решающий голос внес вице-президент Джей Ди Вэнс, которому конституция позволяет голосовать в таких случаях.Документ предполагает:В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, госдолг вырастет на 3,3 триллиона долларов за десять лет и лишит около 12 миллионов американцев медицинского страхования.Перед голосованием сенат провел многочасовые дебаты по законопроекту. Они начались вечером 29 июня после того, как по требованию демократов документ объемом в 940 страниц зачитывали вслух почти 16 часов.Палата представителей приняла законопроект в мае. Против инициативы Трампа выступил предприниматель Илон Маск, который утверждал, что дефицит бюджета достигнет 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.Демократы выступали против законопроекта и планировали вносить поправки, чтобы затянуть голосование, тогда как Трамп требовал утвердить его к 4 июля — Дню независимости США.

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https://ria.ru/20250612/dollar-2021993208.html

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сша, дональд трамп, илон маск, конфликт трампа и маска, в мире