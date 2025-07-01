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США рассчитывают на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая - РИА Новости, 01.07.2025
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16:58 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/ssha-2026574026.html
США рассчитывают на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая
США рассчитывают на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая - РИА Новости, 01.07.2025
США рассчитывают на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая
Соединенные Штаты рассчитывают на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая в рамках заключенной ранее торговой сделки, заявил во вторник министр... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T16:58:00+03:00
2025-07-01T16:58:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты рассчитывают на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая в рамках заключенной ранее торговой сделки, заявил во вторник министр финансов США Скотт Бессент. "Мы надеемся, что поставки (редкоземельных металлов - ред.) ускорятся. Поставки редкоземельных магнитов идут, но уже не в тех объемах, что до 4 апреля. Однако мы уверены, что китайская сторона выполнит свою часть сделки", - сказал Бессент в интервью телеканалу Fox News. По его словам, президент США Дональд Трамп заключает торговые соглашения с различными странами, включая Китай и Индию, с целью "восстановления справедливой для американцев мировой торговой системы". Трамп 25 июня подписал торговую сделку с Китаем и ожидает заключение аналогичного соглашения с Индией. По его словам, договоренности предполагают, что Пекин будет поставлять США редкоземельные металлы и другие ископаемые в полном объеме "авансом", а Вашингтон выполнит свою часть сделки, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты.
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китай, сша, индия, скотт бессент, дональд трамп, в мире
Китай, США, Индия, Скотт Бессент, Дональд Трамп, В мире
США рассчитывают на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая

Бессент: США надеются на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая

© AP Photo / Mark Schiefelbein/PoolФлаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein/Pool
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты рассчитывают на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая в рамках заключенной ранее торговой сделки, заявил во вторник министр финансов США Скотт Бессент.
"Мы надеемся, что поставки (редкоземельных металлов - ред.) ускорятся. Поставки редкоземельных магнитов идут, но уже не в тех объемах, что до 4 апреля. Однако мы уверены, что китайская сторона выполнит свою часть сделки", - сказал Бессент в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, президент США Дональд Трамп заключает торговые соглашения с различными странами, включая Китай и Индию, с целью "восстановления справедливой для американцев мировой торговой системы".
Трамп 25 июня подписал торговую сделку с Китаем и ожидает заключение аналогичного соглашения с Индией. По его словам, договоренности предполагают, что Пекин будет поставлять США редкоземельные металлы и другие ископаемые в полном объеме "авансом", а Вашингтон выполнит свою часть сделки, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты.
Буровая установка - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Глава Роснедр рассказал о запасах редкоземельных металлов в России
12 июня, 15:45
 
КитайСШАИндияСкотт БессентДональд ТрампВ мире
 
 
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