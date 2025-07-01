https://ria.ru/20250701/ssha-2026574026.html
США рассчитывают на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая
США рассчитывают на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая - РИА Новости, 01.07.2025
США рассчитывают на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая
Соединенные Штаты рассчитывают на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая в рамках заключенной ранее торговой сделки, заявил во вторник министр... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T16:58:00+03:00
2025-07-01T16:58:00+03:00
2025-07-01T16:58:00+03:00
китай
сша
индия
скотт бессент
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1861cf61022eba77d1271e90a7751396.jpg
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты рассчитывают на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая в рамках заключенной ранее торговой сделки, заявил во вторник министр финансов США Скотт Бессент. "Мы надеемся, что поставки (редкоземельных металлов - ред.) ускорятся. Поставки редкоземельных магнитов идут, но уже не в тех объемах, что до 4 апреля. Однако мы уверены, что китайская сторона выполнит свою часть сделки", - сказал Бессент в интервью телеканалу Fox News. По его словам, президент США Дональд Трамп заключает торговые соглашения с различными странами, включая Китай и Индию, с целью "восстановления справедливой для американцев мировой торговой системы". Трамп 25 июня подписал торговую сделку с Китаем и ожидает заключение аналогичного соглашения с Индией. По его словам, договоренности предполагают, что Пекин будет поставлять США редкоземельные металлы и другие ископаемые в полном объеме "авансом", а Вашингтон выполнит свою часть сделки, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты.
https://ria.ru/20250612/metally-2022506860.html
китай
сша
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_4499743e2218c6d6775e5aeeb212d209.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, индия, скотт бессент, дональд трамп, в мире
Китай, США, Индия, Скотт Бессент, Дональд Трамп, В мире
США рассчитывают на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая
Бессент: США надеются на ускорение поставок редкоземельных металлов из Китая