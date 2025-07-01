Опрос показал, сколько жителей Калифорнии хотят отделения от США
Newsweek: 44% жителей Калифорнии хотят отделения штата от США
Протесты в Лос-Анджелесе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Самое большая за всю историю доля жителей Калифорнии - 44% - хотят отделения штата от США, сообщает журнал Newsweek со ссылкой на директора Института независимости Калифорнии (ICI) Койота Марина.
По информации на сайте ICI, компания YouGov провела в период с 11 по 23 июня опрос среди 500 калифорнийцев с погрешностью в 5,7 процентных пункта. Почти половина респондентов - 44% - согласились с тем, чтобы проголосовать за "выражение Калифорнией намерения мирно и законно отделиться от США".
"Директор ICI Койот Марин заявил, что "это рекордно высокий результат за отделение по опросам", - говорится в сообщении Newsweek.
Вице-председатель Института Тимоти Воллмер добавил, что "калифорнийцы готовы к самоуправлению".
Как отмечается в публикации, предыдущий рекордно высокий результат по числу калифорнийцев, желающих отделиться от США, был зафиксирован в июне 2021 года, тогда он составил 42%.
Кроме того, как показали результаты опроса YouGov, 50% респондентов выражают большее доверие правительству Калифорнии, чем федеральному. В одинаковой степени обоим правительствам доверяют 28% опрошенных. При этом, по данным ICI, еще в январе 2025 года 47% калифорнийцев одинаково доверяли обоим правительствам, а большую уверенность в правительстве штата выражали только 34% опрошенных.
Седьмого июня в центре Лос-Анджелеса состоялся масштабный рейд службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), в ходе которого было выявлено значительное число нелегальных мигрантов. На следующий день Белый дом объявил о введении в город бойцов национальной гвардии.
Власти округа Лос-Анджелес позднее заявили, что не обращались за помощью к нацгвардии, и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без согласования с местными властями. В связи с этим Ньюсом ранее подал иск против Трампа, Пентагона и министра обороны Пита Хегсетта за нарушение федерального законодательства и Конституции.
Как передавал корреспондент РИА Новости, протесты перерастали в стычки с полицией, а правоохранители применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
После беспорядков в Лос-Анджелесе, вспыхнувших в ответ на рейд ICE, протесты и демонстрации против политики администрации президента Трампа по борьбе с незаконными мигрантами также прошли в других городах штата Калифорния, включая Сан-Франциско. Позже волна протестов распространилась и на другие штаты страны, включая Вашингтон.