Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько жителей Калифорнии хотят отделения от США - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/ssha-2026542907.html
Опрос показал, сколько жителей Калифорнии хотят отделения от США
Опрос показал, сколько жителей Калифорнии хотят отделения от США - РИА Новости, 01.07.2025
Опрос показал, сколько жителей Калифорнии хотят отделения от США
Самое большая за всю историю доля жителей Калифорнии - 44% - хотят отделения штата от США, сообщает журнал Newsweek со ссылкой на директора Института... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T15:40:00+03:00
2025-07-01T15:40:00+03:00
в мире
калифорния
лос-анджелес
сша
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022643268_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_307a1119a7dc8c224e54c465feb945c6.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Самое большая за всю историю доля жителей Калифорнии - 44% - хотят отделения штата от США, сообщает журнал Newsweek со ссылкой на директора Института независимости Калифорнии (ICI) Койота Марина. По информации на сайте ICI, компания YouGov провела в период с 11 по 23 июня опрос среди 500 калифорнийцев с погрешностью в 5,7 процентных пункта. Почти половина респондентов - 44% - согласились с тем, чтобы проголосовать за "выражение Калифорнией намерения мирно и законно отделиться от США". "Директор ICI Койот Марин заявил, что "это рекордно высокий результат за отделение по опросам", - говорится в сообщении Newsweek. Вице-председатель Института Тимоти Воллмер добавил, что "калифорнийцы готовы к самоуправлению". Как отмечается в публикации, предыдущий рекордно высокий результат по числу калифорнийцев, желающих отделиться от США, был зафиксирован в июне 2021 года, тогда он составил 42%. Кроме того, как показали результаты опроса YouGov, 50% респондентов выражают большее доверие правительству Калифорнии, чем федеральному. В одинаковой степени обоим правительствам доверяют 28% опрошенных. При этом, по данным ICI, еще в январе 2025 года 47% калифорнийцев одинаково доверяли обоим правительствам, а большую уверенность в правительстве штата выражали только 34% опрошенных. Седьмого июня в центре Лос-Анджелеса состоялся масштабный рейд службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), в ходе которого было выявлено значительное число нелегальных мигрантов. На следующий день Белый дом объявил о введении в город бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес позднее заявили, что не обращались за помощью к нацгвардии, и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без согласования с местными властями. В связи с этим Ньюсом ранее подал иск против Трампа, Пентагона и министра обороны Пита Хегсетта за нарушение федерального законодательства и Конституции. Как передавал корреспондент РИА Новости, протесты перерастали в стычки с полицией, а правоохранители применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. После беспорядков в Лос-Анджелесе, вспыхнувших в ответ на рейд ICE, протесты и демонстрации против политики администрации президента Трампа по борьбе с незаконными мигрантами также прошли в других городах штата Калифорния, включая Сан-Франциско. Позже волна протестов распространилась и на другие штаты страны, включая Вашингтон.
https://ria.ru/20250610/ssha-2022016045.html
https://ria.ru/20250701/opros-2026418910.html
калифорния
лос-анджелес
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022643268_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_adca17a92963d53f5c61cf8ce5e1974c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, калифорния, лос-анджелес, сша, министерство обороны сша
В мире, Калифорния, Лос-Анджелес, США, Министерство обороны США
Опрос показал, сколько жителей Калифорнии хотят отделения от США

Newsweek: 44% жителей Калифорнии хотят отделения штата от США

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкПротесты в Лос-Анджелесе
Протесты в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Протесты в Лос-Анджелесе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Самое большая за всю историю доля жителей Калифорнии - 44% - хотят отделения штата от США, сообщает журнал Newsweek со ссылкой на директора Института независимости Калифорнии (ICI) Койота Марина.
По информации на сайте ICI, компания YouGov провела в период с 11 по 23 июня опрос среди 500 калифорнийцев с погрешностью в 5,7 процентных пункта. Почти половина респондентов - 44% - согласились с тем, чтобы проголосовать за "выражение Калифорнией намерения мирно и законно отделиться от США".
Акция протеста в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Опрос показал отношение американцев к протестам в Калифорнии
10 июня, 14:37
"Директор ICI Койот Марин заявил, что "это рекордно высокий результат за отделение по опросам", - говорится в сообщении Newsweek.
Вице-председатель Института Тимоти Воллмер добавил, что "калифорнийцы готовы к самоуправлению".
Как отмечается в публикации, предыдущий рекордно высокий результат по числу калифорнийцев, желающих отделиться от США, был зафиксирован в июне 2021 года, тогда он составил 42%.
Кроме того, как показали результаты опроса YouGov, 50% респондентов выражают большее доверие правительству Калифорнии, чем федеральному. В одинаковой степени обоим правительствам доверяют 28% опрошенных. При этом, по данным ICI, еще в январе 2025 года 47% калифорнийцев одинаково доверяли обоим правительствам, а большую уверенность в правительстве штата выражали только 34% опрошенных.
Седьмого июня в центре Лос-Анджелеса состоялся масштабный рейд службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), в ходе которого было выявлено значительное число нелегальных мигрантов. На следующий день Белый дом объявил о введении в город бойцов национальной гвардии.
Власти округа Лос-Анджелес позднее заявили, что не обращались за помощью к нацгвардии, и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без согласования с местными властями. В связи с этим Ньюсом ранее подал иск против Трампа, Пентагона и министра обороны Пита Хегсетта за нарушение федерального законодательства и Конституции.
Как передавал корреспондент РИА Новости, протесты перерастали в стычки с полицией, а правоохранители применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
После беспорядков в Лос-Анджелесе, вспыхнувших в ответ на рейд ICE, протесты и демонстрации против политики администрации президента Трампа по борьбе с незаконными мигрантами также прошли в других городах штата Калифорния, включая Сан-Франциско. Позже волна протестов распространилась и на другие штаты страны, включая Вашингтон.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Опрос показал, сколько американцев считают США диктатурой
02:42
 
В миреКалифорнияЛос-АнджелесСШАМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала