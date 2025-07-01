https://ria.ru/20250701/ssha-2026415251.html

США могут частично снять пошлины на сельхозпродукцию, пишут СМИ

США могут частично снять пошлины на сельхозпродукцию, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2025

США могут частично снять пошлины на сельхозпродукцию, пишут СМИ

США могут снять пошлины на сельскохозяйственную продукцию, которой страна не может обеспечить себя самостоятельно, речь идет, например, о кофе или какао-бобах,... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T01:42:00+03:00

2025-07-01T01:42:00+03:00

2025-07-01T01:42:00+03:00

экономика

сша

мексика

канада

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. США могут снять пошлины на сельскохозяйственную продукцию, которой страна не может обеспечить себя самостоятельно, речь идет, например, о кофе или какао-бобах, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на министра сельского хозяйства США Брук Роллинз. "Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа может принять решение об исключении пошлин на товары, которые не могут быть легко выращены в США, таких, как какао-бобы или кофе", - пишет газета со ссылкой на Коллинз. Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами.

https://ria.ru/20250203/poshliny-1997033404.html

сша

мексика

канада

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, мексика, канада, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт