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США могут частично снять пошлины на сельхозпродукцию, пишут СМИ
США могут частично снять пошлины на сельхозпродукцию, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2025
США могут частично снять пошлины на сельхозпродукцию, пишут СМИ
США могут снять пошлины на сельскохозяйственную продукцию, которой страна не может обеспечить себя самостоятельно, речь идет, например, о кофе или какао-бобах,... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T01:42:00+03:00
2025-07-01T01:42:00+03:00
2025-07-01T01:42:00+03:00
экономика
сша
мексика
канада
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. США могут снять пошлины на сельскохозяйственную продукцию, которой страна не может обеспечить себя самостоятельно, речь идет, например, о кофе или какао-бобах, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на министра сельского хозяйства США Брук Роллинз. "Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа может принять решение об исключении пошлин на товары, которые не могут быть легко выращены в США, таких, как какао-бобы или кофе", - пишет газета со ссылкой на Коллинз. Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, мексика, канада, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Мексика, Канада, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
США могут частично снять пошлины на сельхозпродукцию, пишут СМИ
WSJ: США могут снять пошлины на продукцию, которой не могут себя обеспечить