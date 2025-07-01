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США могут частично снять пошлины на сельхозпродукцию, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2025
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01:42 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/ssha-2026415251.html
США могут частично снять пошлины на сельхозпродукцию, пишут СМИ
США могут частично снять пошлины на сельхозпродукцию, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2025
США могут частично снять пошлины на сельхозпродукцию, пишут СМИ
США могут снять пошлины на сельскохозяйственную продукцию, которой страна не может обеспечить себя самостоятельно, речь идет, например, о кофе или какао-бобах,... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T01:42:00+03:00
2025-07-01T01:42:00+03:00
экономика
сша
мексика
канада
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. США могут снять пошлины на сельскохозяйственную продукцию, которой страна не может обеспечить себя самостоятельно, речь идет, например, о кофе или какао-бобах, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на министра сельского хозяйства США Брук Роллинз. "Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа может принять решение об исключении пошлин на товары, которые не могут быть легко выращены в США, таких, как какао-бобы или кофе", - пишет газета со ссылкой на Коллинз. Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами.
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сша
мексика
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экономика, сша, мексика, канада, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Мексика, Канада, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
США могут частично снять пошлины на сельхозпродукцию, пишут СМИ

WSJ: США могут снять пошлины на продукцию, которой не могут себя обеспечить

© Fotolia / kropic Здание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Fotolia / kropic
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. США могут снять пошлины на сельскохозяйственную продукцию, которой страна не может обеспечить себя самостоятельно, речь идет, например, о кофе или какао-бобах, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на министра сельского хозяйства США Брук Роллинз.
"Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа может принять решение об исключении пошлин на товары, которые не могут быть легко выращены в США, таких, как какао-бобы или кофе", - пишет газета со ссылкой на Коллинз.
Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами.
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ЭкономикаСШАМексикаКанадаДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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