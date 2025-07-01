https://ria.ru/20250701/spetsoperatsiya-2026611650.html

Российский штурмовик рассказал, как освобождали Червоную Зирку в ДНР

Российский штурмовик рассказал, как освобождали Червоную Зирку в ДНР - РИА Новости, 01.07.2025

Российский штурмовик рассказал, как освобождали Червоную Зирку в ДНР

Штурмовики российской группировки войск "Восток" преодолели десять километров с восьми разных направлений для освобождения населенного пункта Червоная Зирка в... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T20:11:00+03:00

2025-07-01T20:11:00+03:00

2025-07-01T20:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

пик

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Штурмовики российской группировки войск "Восток" преодолели десять километров с восьми разных направлений для освобождения населенного пункта Червоная Зирка в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости командир штурмового отряда 36-й мотострелковой бригады с позывным "Пика". Минобороны РФ 28 июня сообщило, что действиями группировкой войск "Восток" был освобожден населенный пункт Червоная Зирка (Красная Звезда) в Донецкой Народной Республике. "Заходили в населенный пункт (Червоная Зирка - ред.) с восьми разных направлений, преодолев десять километров. Скрытно проникли в населенный пункт - и началась зачистка при помощи операторов БПЛА, которые нас сопровождали и помогали в ходе зачистки населенного пункта", - сообщил штурмовик. По его словам, перед зачисткой населенного пункта была отрезана переправа на реке Мокрые Ялы, что лишило противника возможного пути снабжения и потенциального маршрута для отступления.

https://ria.ru/20250618/alekseevka-2023460296.html

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, пик, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины