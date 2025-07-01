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Российский штурмовик рассказал, как освобождали Червоную Зирку в ДНР - РИА Новости, 01.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:11 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/spetsoperatsiya-2026611650.html
Российский штурмовик рассказал, как освобождали Червоную Зирку в ДНР
Российский штурмовик рассказал, как освобождали Червоную Зирку в ДНР - РИА Новости, 01.07.2025
Российский штурмовик рассказал, как освобождали Червоную Зирку в ДНР
Штурмовики российской группировки войск "Восток" преодолели десять километров с восьми разных направлений для освобождения населенного пункта Червоная Зирка в... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T20:11:00+03:00
2025-07-01T20:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
пик
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Штурмовики российской группировки войск "Восток" преодолели десять километров с восьми разных направлений для освобождения населенного пункта Червоная Зирка в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости командир штурмового отряда 36-й мотострелковой бригады с позывным "Пика". Минобороны РФ 28 июня сообщило, что действиями группировкой войск "Восток" был освобожден населенный пункт Червоная Зирка (Красная Звезда) в Донецкой Народной Республике. "Заходили в населенный пункт (Червоная Зирка - ред.) с восьми разных направлений, преодолев десять километров. Скрытно проникли в населенный пункт - и началась зачистка при помощи операторов БПЛА, которые нас сопровождали и помогали в ходе зачистки населенного пункта", - сообщил штурмовик. По его словам, перед зачисткой населенного пункта была отрезана переправа на реке Мокрые Ялы, что лишило противника возможного пути снабжения и потенциального маршрута для отступления.
https://ria.ru/20250618/alekseevka-2023460296.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, пик, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, ПИК, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Российский штурмовик рассказал, как освобождали Червоную Зирку в ДНР

Штурмовики "Востока" прошли десять километров для освобождения Червоной Зирки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские штурмовики
Российские штурмовики - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские штурмовики. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Штурмовики российской группировки войск "Восток" преодолели десять километров с восьми разных направлений для освобождения населенного пункта Червоная Зирка в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости командир штурмового отряда 36-й мотострелковой бригады с позывным "Пика".
Минобороны РФ 28 июня сообщило, что действиями группировкой войск "Восток" был освобожден населенный пункт Червоная Зирка (Красная Звезда) в Донецкой Народной Республике.
«
"Заходили в населенный пункт (Червоная Зирка - ред.) с восьми разных направлений, преодолев десять километров. Скрытно проникли в населенный пункт - и началась зачистка при помощи операторов БПЛА, которые нас сопровождали и помогали в ходе зачистки населенного пункта", - сообщил штурмовик.
По его словам, перед зачисткой населенного пункта была отрезана переправа на реке Мокрые Ялы, что лишило противника возможного пути снабжения и потенциального маршрута для отступления.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаПИКМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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