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Спецоперация, 1 июля: российская ПВО уничтожила три ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 01.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:18 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/spetsoperatsiya-2026605421.html
Спецоперация, 1 июля: российская ПВО уничтожила три ракеты Storm Shadow
Спецоперация, 1 июля: российская ПВО уничтожила три ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 01.07.2025
Спецоперация, 1 июля: российская ПВО уничтожила три ракеты Storm Shadow
Средствами противовоздушной обороны над российской территорией сбиты три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании,... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T19:18:00+03:00
2025-07-01T19:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Средствами противовоздушной обороны над российской территорией сбиты три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, сообщило Минобороны РФ. ВСУ за сутки потеряли на разных направлениях СВО до 1 365 военнослужащих, следует из сводки военного ведомства. ВСУ наносят удары по мирным жителям в регионахВ ночь на вторник ВСУ совершили массированную атаку БПЛА по территории ЛНР, над городами было зафиксировано до 40 дронов, силами ПВО сбито 35 беспилотников, ранена женщина, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Он также сказал, что украинские войска в ЛНР атаковали жилые дома в Фащевке Перевальского муниципального округа и Антраците, поликлинику в Сватово, обошлось без жертв. Глава ЛНР добавил, что один мирный житель погиб, еще семь получили ранения в результате атак украинских БПЛА по ЛНР, в том числе по гражданским автомобилям. Состояние раненой при атаке дронов ВСУ на Луганск женщины оценивается как средней степени тяжести, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко. Около 30 украинских дронов были сбиты и подавлены над территорией Белгородской области, пострадали трое мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Трое мирных жителей в Алешках и один в Великой Лепетихе ранены в результате ударов со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 36 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. Трое пенсионеров пострадали в Запорожской области при атаке ВСУ по гражданскому автомобилю, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Трое человек погибли после атаки беспилотников на Ижевск, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Россия придерживается курса на прочный мирРоссия настойчиво выступает против прямого военного столкновения с Западом и придерживается курса на прочный мир, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда переговоров России и Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. Он добавил, что Россия не заинтересована в затягивании переговоров по Украине. Он подчеркнул, что трудно говорить о возможности сильного ускорения темпов переговоров между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20250701/zelenskiy-2026587562.html
https://ria.ru/20250701/ukraina-2026473017.html
https://ria.ru/20250701/ukraina-2026466278.html
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Наталья Макарова
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РИА Новости
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5
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Заявление главы Удмуртии после атаки БПЛА
После атаки БПЛА на предприятие в Ижевске есть погибшие и раненые - глава Удмуртии
2025-07-01T19:18
true
PT0M29S
Крупный пожар возник в одном из районов Луганска на фоне атаки БПЛА
Крупный пожар возник в одном из районов Луганска на фоне атаки БПЛА, передает корреспондент РИА Новости
2025-07-01T19:18
true
PT0M05S
Уничтожение "Геранями" пункта временной дислокации ВСУ
Российские войска "Геранями" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Райское в ДНР, сообщили в Минобороны
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины

Спецоперация, 1 июля: российская ПВО уничтожила три ракеты Storm Shadow

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1"
Российский военный у зенитного ракетного комплекса Тор М-1 - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1". Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Средствами противовоздушной обороны над российской территорией сбиты три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, сообщило Минобороны РФ.
ВСУ за сутки потеряли на разных направлениях СВО до 1 365 военнослужащих, следует из сводки военного ведомства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
"Кровавый клоун": решение Зеленского шокировало французов
Вчера, 17:39

ВСУ наносят удары по мирным жителям в регионах

В ночь на вторник ВСУ совершили массированную атаку БПЛА по территории ЛНР, над городами было зафиксировано до 40 дронов, силами ПВО сбито 35 беспилотников, ранена женщина, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Он также сказал, что украинские войска в ЛНР атаковали жилые дома в Фащевке Перевальского муниципального округа и Антраците, поликлинику в Сватово, обошлось без жертв. Глава ЛНР добавил, что один мирный житель погиб, еще семь получили ранения в результате атак украинских БПЛА по ЛНР, в том числе по гражданским автомобилям.
Состояние раненой при атаке дронов ВСУ на Луганск женщины оценивается как средней степени тяжести, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.
Около 30 украинских дронов были сбиты и подавлены над территорией Белгородской области, пострадали трое мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Западные СМИ забили тревогу из-за угрозы Украине
Вчера, 11:50
Трое мирных жителей в Алешках и один в Великой Лепетихе ранены в результате ударов со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 36 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
Трое пенсионеров пострадали в Запорожской области при атаке ВСУ по гражданскому автомобилю, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Трое человек погибли после атаки беспилотников на Ижевск, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Россия придерживается курса на прочный мир

Россия настойчиво выступает против прямого военного столкновения с Западом и придерживается курса на прочный мир, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В Японии набросились на Зеленского после потери Украиной F-16
Вчера, 10:59
Сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда переговоров России и Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. Он добавил, что Россия не заинтересована в затягивании переговоров по Украине.
Он подчеркнул, что трудно говорить о возможности сильного ускорения темпов переговоров между Россией и Украиной.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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