https://ria.ru/20250701/spetsoperatsiya-2026605421.html

Спецоперация, 1 июля: российская ПВО уничтожила три ракеты Storm Shadow

Спецоперация, 1 июля: российская ПВО уничтожила три ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 01.07.2025

Спецоперация, 1 июля: российская ПВО уничтожила три ракеты Storm Shadow

Средствами противовоздушной обороны над российской территорией сбиты три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании,... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T19:18:00+03:00

2025-07-01T19:18:00+03:00

2025-07-01T19:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Средствами противовоздушной обороны над российской территорией сбиты три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, сообщило Минобороны РФ. ВСУ за сутки потеряли на разных направлениях СВО до 1 365 военнослужащих, следует из сводки военного ведомства. ВСУ наносят удары по мирным жителям в регионахВ ночь на вторник ВСУ совершили массированную атаку БПЛА по территории ЛНР, над городами было зафиксировано до 40 дронов, силами ПВО сбито 35 беспилотников, ранена женщина, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Он также сказал, что украинские войска в ЛНР атаковали жилые дома в Фащевке Перевальского муниципального округа и Антраците, поликлинику в Сватово, обошлось без жертв. Глава ЛНР добавил, что один мирный житель погиб, еще семь получили ранения в результате атак украинских БПЛА по ЛНР, в том числе по гражданским автомобилям. Состояние раненой при атаке дронов ВСУ на Луганск женщины оценивается как средней степени тяжести, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко. Около 30 украинских дронов были сбиты и подавлены над территорией Белгородской области, пострадали трое мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Трое мирных жителей в Алешках и один в Великой Лепетихе ранены в результате ударов со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 36 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. Трое пенсионеров пострадали в Запорожской области при атаке ВСУ по гражданскому автомобилю, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Трое человек погибли после атаки беспилотников на Ижевск, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Россия придерживается курса на прочный мирРоссия настойчиво выступает против прямого военного столкновения с Западом и придерживается курса на прочный мир, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда переговоров России и Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. Он добавил, что Россия не заинтересована в затягивании переговоров по Украине. Он подчеркнул, что трудно говорить о возможности сильного ускорения темпов переговоров между Россией и Украиной.

https://ria.ru/20250701/zelenskiy-2026587562.html

https://ria.ru/20250701/ukraina-2026473017.html

https://ria.ru/20250701/ukraina-2026466278.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины