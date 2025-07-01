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Российские боец рассказал о схронах ВСУ - РИА Новости, 01.07.2025
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05:40 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/spetsoperatsiya-2026426983.html
Российские боец рассказал о схронах ВСУ
Российские боец рассказал о схронах ВСУ - РИА Новости, 01.07.2025
Российские боец рассказал о схронах ВСУ
Российские бойцы в момент подхода к населенному пункту Червоная Зирка в ДНР обнаружили брошенные схроны с новым вооружением ВСУ, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T05:40:00+03:00
2025-07-01T05:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Российские бойцы в момент подхода к населенному пункту Червоная Зирка в ДНР обнаружили брошенные схроны с новым вооружением ВСУ, рассказал РИА Новости гранатометчик 36-й мотострелковой бригады группировки войск "Восток" ВС РФ с позывным "Вахх". Минобороны РФ 28 июня сообщило, что действиями группировкой войск "Восток" был освобожден населенный пункт Червоная Зирка (Красная Звезда) в Донецкой Народной Республике. "Когда шли в сторону Красной Звезды, там заходили в дома тоже такие заброшенные, там были подвалы. В подвалах в основном БПЛАшники вражеские были. Там вот даже в гаражах, в соседних таких каких-то строениях лежали вот прям заряды с тротилом, FVP-дроны в больших количествах. Где-то даже (гексакоптер - ред.) "Баба-яга" лежала", - сообщил боец. По его словам, во время зачисток в населенном пункте противник не предпринимает попыток атаковать и пытается сразу сдаться в плен. "Там может в маленьком подвале два на два метра сидеть 10 человек. Я не знаю, как они там помещаются", - добавил он.
https://ria.ru/20250630/ukraina-2026394483.html
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские боец рассказал о схронах ВСУ

Российские бойцы обнаружили брошенные схроны с новым вооружением ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Российские бойцы в момент подхода к населенному пункту Червоная Зирка в ДНР обнаружили брошенные схроны с новым вооружением ВСУ, рассказал РИА Новости гранатометчик 36-й мотострелковой бригады группировки войск "Восток" ВС РФ с позывным "Вахх".
Минобороны РФ 28 июня сообщило, что действиями группировкой войск "Восток" был освобожден населенный пункт Червоная Зирка (Красная Звезда) в Донецкой Народной Республике.
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"Когда шли в сторону Красной Звезды, там заходили в дома тоже такие заброшенные, там были подвалы. В подвалах в основном БПЛАшники вражеские были. Там вот даже в гаражах, в соседних таких каких-то строениях лежали вот прям заряды с тротилом, FVP-дроны в больших количествах. Где-то даже (гексакоптер - ред.) "Баба-яга" лежала", - сообщил боец.
По его словам, во время зачисток в населенном пункте противник не предпринимает попыток атаковать и пытается сразу сдаться в плен.
"Там может в маленьком подвале два на два метра сидеть 10 человек. Я не знаю, как они там помещаются", - добавил он.
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