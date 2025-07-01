https://ria.ru/20250701/spetsoperatsiya-2026426983.html

Российские боец рассказал о схронах ВСУ

Российские боец рассказал о схронах ВСУ - РИА Новости, 01.07.2025

Российские боец рассказал о схронах ВСУ

Российские бойцы в момент подхода к населенному пункту Червоная Зирка в ДНР обнаружили брошенные схроны с новым вооружением ВСУ, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T05:40:00+03:00

2025-07-01T05:40:00+03:00

2025-07-01T05:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

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безопасность

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Российские бойцы в момент подхода к населенному пункту Червоная Зирка в ДНР обнаружили брошенные схроны с новым вооружением ВСУ, рассказал РИА Новости гранатометчик 36-й мотострелковой бригады группировки войск "Восток" ВС РФ с позывным "Вахх". Минобороны РФ 28 июня сообщило, что действиями группировкой войск "Восток" был освобожден населенный пункт Червоная Зирка (Красная Звезда) в Донецкой Народной Республике. "Когда шли в сторону Красной Звезды, там заходили в дома тоже такие заброшенные, там были подвалы. В подвалах в основном БПЛАшники вражеские были. Там вот даже в гаражах, в соседних таких каких-то строениях лежали вот прям заряды с тротилом, FVP-дроны в больших количествах. Где-то даже (гексакоптер - ред.) "Баба-яга" лежала", - сообщил боец. По его словам, во время зачисток в населенном пункте противник не предпринимает попыток атаковать и пытается сразу сдаться в плен. "Там может в маленьком подвале два на два метра сидеть 10 человек. Я не знаю, как они там помещаются", - добавил он.

https://ria.ru/20250630/ukraina-2026394483.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность