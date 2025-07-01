https://ria.ru/20250701/spetsoperatsiya-2026426777.html

Российские десантники эвакуировали танк Leopard из Курской области

Российские десантники эвакуировали танк Leopard из Курской области - РИА Новости, 01.07.2025

Российские десантники эвакуировали танк Leopard из Курской области

Российские десантники эвакуировали танк Leopard 2А6 ВСУ из одного из приграничных районов Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T05:38:00+03:00

2025-07-01T05:38:00+03:00

2025-07-01T05:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

курская область

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

т-80

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КУРСК, 1 июл - РИА Новости. Российские десантники эвакуировали танк Leopard 2А6 ВСУ из одного из приграничных районов Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Очередной трофейный танк ВСУ Leopard 2А6 немецкого производства силами ремонтно-эвакуационной группы ВДВ был доставлен в расположение гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского соединения ВДВ из района населенного пункта Дарьино Курской области",- сообщили в МО РФ. Уточняется, что танк был подбит оператором FPV-дрона на оптоволокне отдельного разведывательного батальона тульских десантников с позывным "Зяба" еще зимой 2025 года. "Пока шли боевые действия по вытеснению ВСУ из приграничных районов Курской области, данный образец натовского вооружения находился на том же месте, где его поразил наш оператор ударного БПЛА", - пояснили в МО РФ. Уточняется, что эвакуация бронеавтомобиля проходила в два этапа, сначала провели инженерную и техническую разведку района эвакуации, потом непосредственно операцию по эвакуации танка. "Для эвакуации "Леопарда" были задействованы танки Т-80, которые были оборудованы эвакуационными средствами. Также продуманы вопросы противодействия FPV-дронам противника", - сообщили в Минобороны. Сообщается, что машина практически в исправном состоянии: танк ВСУ попал в руки российских военнослужащих практически с полным боекомплектом и без критических повреждений. "Специалистами-ремонтниками в течение короткого времени будут заменены некоторые элементы электропроводки и восстановлены поврежденные детали. В дальнейшем будет принято решение об использовании трофейной немецкой техники", - пояснили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20250630/ukraina-2026394483.html

https://ria.ru/20250605/tank-2021095954.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, т-80