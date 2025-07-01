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Российские десантники эвакуировали танк Leopard из Курской области - РИА Новости, 01.07.2025
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Российские десантники эвакуировали танк Leopard из Курской области
Российские десантники эвакуировали танк Leopard из Курской области - РИА Новости, 01.07.2025
Российские десантники эвакуировали танк Leopard из Курской области
Российские десантники эвакуировали танк Leopard 2А6 ВСУ из одного из приграничных районов Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T05:38:00+03:00
2025-07-01T05:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
т-80
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КУРСК, 1 июл - РИА Новости. Российские десантники эвакуировали танк Leopard 2А6 ВСУ из одного из приграничных районов Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Очередной трофейный танк ВСУ Leopard 2А6 немецкого производства силами ремонтно-эвакуационной группы ВДВ был доставлен в расположение гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского соединения ВДВ из района населенного пункта Дарьино Курской области",- сообщили в МО РФ. Уточняется, что танк был подбит оператором FPV-дрона на оптоволокне отдельного разведывательного батальона тульских десантников с позывным "Зяба" еще зимой 2025 года. "Пока шли боевые действия по вытеснению ВСУ из приграничных районов Курской области, данный образец натовского вооружения находился на том же месте, где его поразил наш оператор ударного БПЛА", - пояснили в МО РФ. Уточняется, что эвакуация бронеавтомобиля проходила в два этапа, сначала провели инженерную и техническую разведку района эвакуации, потом непосредственно операцию по эвакуации танка. "Для эвакуации "Леопарда" были задействованы танки Т-80, которые были оборудованы эвакуационными средствами. Также продуманы вопросы противодействия FPV-дронам противника", - сообщили в Минобороны. Сообщается, что машина практически в исправном состоянии: танк ВСУ попал в руки российских военнослужащих практически с полным боекомплектом и без критических повреждений. "Специалистами-ремонтниками в течение короткого времени будут заменены некоторые элементы электропроводки и восстановлены поврежденные детали. В дальнейшем будет принято решение об использовании трофейной немецкой техники", - пояснили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20250630/ukraina-2026394483.html
https://ria.ru/20250605/tank-2021095954.html
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безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, т-80
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Т-80
Российские десантники эвакуировали танк Leopard из Курской области

Российские десантники эвакуировали танк Leopard 2А6 ВСУ из Курской области

CC BY 2.0 / 270862 / Leopard 1A5Танк Leopard 1A5
Танк Leopard 1A5 - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
CC BY 2.0 / 270862 / Leopard 1A5
Танк Leopard 1A5. Архивное фото
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КУРСК, 1 июл - РИА Новости. Российские десантники эвакуировали танк Leopard 2А6 ВСУ из одного из приграничных районов Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Очередной трофейный танк ВСУ Leopard 2А6 немецкого производства силами ремонтно-эвакуационной группы ВДВ был доставлен в расположение гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского соединения ВДВ из района населенного пункта Дарьино Курской области",- сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что танк был подбит оператором FPV-дрона на оптоволокне отдельного разведывательного батальона тульских десантников с позывным "Зяба" еще зимой 2025 года.
«
"Пока шли боевые действия по вытеснению ВСУ из приграничных районов Курской области, данный образец натовского вооружения находился на том же месте, где его поразил наш оператор ударного БПЛА", - пояснили в МО РФ.
Уточняется, что эвакуация бронеавтомобиля проходила в два этапа, сначала провели инженерную и техническую разведку района эвакуации, потом непосредственно операцию по эвакуации танка.
"Для эвакуации "Леопарда" были задействованы танки Т-80, которые были оборудованы эвакуационными средствами. Также продуманы вопросы противодействия FPV-дронам противника", - сообщили в Минобороны.
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Сообщается, что машина практически в исправном состоянии: танк ВСУ попал в руки российских военнослужащих практически с полным боекомплектом и без критических повреждений.
"Специалистами-ремонтниками в течение короткого времени будут заменены некоторые элементы электропроводки и восстановлены поврежденные детали. В дальнейшем будет принято решение об использовании трофейной немецкой техники", - пояснили в оборонном ведомстве.
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