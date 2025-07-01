https://ria.ru/20250701/spetsoperatsiya-2026426623.html

Российские военные уничтожили миномет и позиции ВСУ в Запорожской области

Российские военные уничтожили миномет и позиции ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 01.07.2025

Российские военные уничтожили миномет и позиции ВСУ в Запорожской области

Операторы БПЛА 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск "Днепр" уничтожили миномет и позиции с личным составом ВСУ в Запорожской области, сообщили... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T05:35:00+03:00

2025-07-01T05:35:00+03:00

2025-07-01T05:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026219757_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_37532d906f4b9664877443a23f8b90d4.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Операторы БПЛА 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск "Днепр" уничтожили миномет и позиции с личным составом ВСУ в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки позиций противника операторами БПЛА была обнаружена замаскированная позиция миномета. Расчет принял решение нанести удар с помощью FPV-дрона. Благодаря профессионализму операторов цели были поражены прямыми попаданиями, что привело к уничтожению миномета и поражению блиндажей, в которых укрывались минометный расчет и личный состав ВСУ", - сообщили в военном ведомстве. Как отметили в Минобороны, 42-я дивизия группировки войск "Днепр" показывает высокую эффективность в зоне СВО, активно применяя FPV-дроны для выполнения боевых задач. "Успех зависит непосредственно от слаженной работы всей группы, начиная с техника, который подготавливает все оборудование, дроны, обеспечивает их надежную работу, чтобы они долетали и поражали цели. Пилот же обеспечивает непосредственную доставку дрона к противнику", - рассказал журналистам оператор FPV-дрона с позывным "Мартын".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность