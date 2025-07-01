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Российские военные уничтожили миномет и позиции ВСУ в Запорожской области
Российские военные уничтожили миномет и позиции ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 01.07.2025
Российские военные уничтожили миномет и позиции ВСУ в Запорожской области
Операторы БПЛА 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск "Днепр" уничтожили миномет и позиции с личным составом ВСУ в Запорожской области, сообщили... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T05:35:00+03:00
2025-07-01T05:35:00+03:00
2025-07-01T05:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Операторы БПЛА 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск "Днепр" уничтожили миномет и позиции с личным составом ВСУ в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки позиций противника операторами БПЛА была обнаружена замаскированная позиция миномета. Расчет принял решение нанести удар с помощью FPV-дрона. Благодаря профессионализму операторов цели были поражены прямыми попаданиями, что привело к уничтожению миномета и поражению блиндажей, в которых укрывались минометный расчет и личный состав ВСУ", - сообщили в военном ведомстве. Как отметили в Минобороны, 42-я дивизия группировки войск "Днепр" показывает высокую эффективность в зоне СВО, активно применяя FPV-дроны для выполнения боевых задач. "Успех зависит непосредственно от слаженной работы всей группы, начиная с техника, который подготавливает все оборудование, дроны, обеспечивает их надежную работу, чтобы они долетали и поражали цели. Пилот же обеспечивает непосредственную доставку дрона к противнику", - рассказал журналистам оператор FPV-дрона с позывным "Мартын".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные уничтожили миномет и позиции ВСУ в Запорожской области
Операторы БПЛА уничтожили миномет и личный состав ВСУ в Запорожской области