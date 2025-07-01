https://ria.ru/20250701/spetsoperatsiya-2026426178.html

Российские артиллеристы уничтожили склады с боеприпасами ВСУ

Российские артиллеристы уничтожили склады с боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 01.07.2025

Российские артиллеристы уничтожили склады с боеприпасами ВСУ

Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили склады с боеприпасами ВСУ на купянском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T05:26:00+03:00

2025-07-01T05:26:00+03:00

2025-07-01T05:26:00+03:00

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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили склады с боеприпасами ВСУ на купянском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ. "Расчеты пушек "Гиацинт-Б" при выполнении огневых задач уничтожили склады с боеприпасами и живую силу подразделений ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Сообщается, что координаты целей артиллеристы получили от операторов БПЛА "Орлан-10". "Применяя осколочно-фугасные снаряды повышенной дальности, они поразили все выявленные цели в лесополосе", - пояснили в МО РФ.

https://ria.ru/20250630/ukraina-2026394483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность