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Российские артиллеристы уничтожили склады с боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 01.07.2025
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05:26 01.07.2025
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Российские артиллеристы уничтожили склады с боеприпасами ВСУ
Российские артиллеристы уничтожили склады с боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 01.07.2025
Российские артиллеристы уничтожили склады с боеприпасами ВСУ
Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили склады с боеприпасами ВСУ на купянском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T05:26:00+03:00
2025-07-01T05:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили склады с боеприпасами ВСУ на купянском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ. "Расчеты пушек "Гиацинт-Б" при выполнении огневых задач уничтожили склады с боеприпасами и живую силу подразделений ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Сообщается, что координаты целей артиллеристы получили от операторов БПЛА "Орлан-10". "Применяя осколочно-фугасные снаряды повышенной дальности, они поразили все выявленные цели в лесополосе", - пояснили в МО РФ.
https://ria.ru/20250630/ukraina-2026394483.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские артиллеристы уничтожили склады с боеприпасами ВСУ

ВС России уничтожили склады с боеприпасами ВСУ на Купянском участке фронта

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили склады с боеприпасами ВСУ на купянском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчеты пушек "Гиацинт-Б" при выполнении огневых задач уничтожили склады с боеприпасами и живую силу подразделений ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Сообщается, что координаты целей артиллеристы получили от операторов БПЛА "Орлан-10".
"Применяя осколочно-фугасные снаряды повышенной дальности, они поразили все выявленные цели в лесополосе", - пояснили в МО РФ.
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