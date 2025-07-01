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Российские артиллеристы уничтожили склады с боеприпасами ВСУ
Российские артиллеристы уничтожили склады с боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 01.07.2025
Российские артиллеристы уничтожили склады с боеприпасами ВСУ
Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили склады с боеприпасами ВСУ на купянском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T05:26:00+03:00
2025-07-01T05:26:00+03:00
2025-07-01T05:26:00+03:00
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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили склады с боеприпасами ВСУ на купянском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ. "Расчеты пушек "Гиацинт-Б" при выполнении огневых задач уничтожили склады с боеприпасами и живую силу подразделений ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Сообщается, что координаты целей артиллеристы получили от операторов БПЛА "Орлан-10". "Применяя осколочно-фугасные снаряды повышенной дальности, они поразили все выявленные цели в лесополосе", - пояснили в МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские артиллеристы уничтожили склады с боеприпасами ВСУ
ВС России уничтожили склады с боеприпасами ВСУ на Купянском участке фронта