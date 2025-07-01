https://ria.ru/20250701/spetsoperatsiya-2026425095.html
Российский боец рассказал об освобождении Червоной Зирки
Российский боец рассказал об освобождении Червоной Зирки - РИА Новости, 01.07.2025
Российский боец рассказал об освобождении Червоной Зирки
Боевики ВСУ не оказывали стрелкового сопротивления во время освобождения силами ВС РФ населенного пункта Червоная Зирка в Донецкой Народной Республике, сообщил... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T05:06:00+03:00
2025-07-01T05:06:00+03:00
2025-07-01T05:06:00+03:00
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ не оказывали стрелкового сопротивления во время освобождения силами ВС РФ населенного пункта Червоная Зирка в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости гранатометчик 36-й мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Вахх". Минобороны РФ 28 июня сообщило, что действиями группировкой войск "Восток" был освобожден населенный пункт Червоная Зирка (Красная Звезда) в ДНР. "Противник в нынешнее время особо не оказывает должного сопротивления. До этого да, были какие-то попытки, что-то сделать, но сейчас особо они не оказывают сопротивления. В основном все бегут. Достаточно быстро это произошло (освобождение населенного пункта Червоная Зирка)", - рассказал боец. По его словам, противник также бежит из ряда населенных пунктов, прилегающих к освобожденному ранее населенному пункту Богатырь, так как они находятся в низине. Минобороны 23 мая сообщало, что группировка "Восток" в течение недели освободила населенный пункт Богатырь в ДНР, противник потерял в ее зоне действия более 1185 военнослужащих и два танка.
https://ria.ru/20250630/lnr-2026396026.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Российский боец рассказал об освобождении Червоной Зирки
ВСУ не оказывали сопротивления при освобождении Червоной Зирки
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ не оказывали стрелкового сопротивления во время освобождения силами ВС РФ населенного пункта Червоная Зирка в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости гранатометчик 36-й мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Вахх".
Минобороны РФ 28 июня сообщило, что действиями группировкой войск "Восток" был освобожден населенный пункт Червоная Зирка (Красная Звезда) в ДНР
.
"Противник в нынешнее время особо не оказывает должного сопротивления. До этого да, были какие-то попытки, что-то сделать, но сейчас особо они не оказывают сопротивления. В основном все бегут. Достаточно быстро это произошло (освобождение населенного пункта Червоная Зирка)", - рассказал боец.
По его словам, противник также бежит из ряда населенных пунктов, прилегающих к освобожденному ранее населенному пункту Богатырь, так как они находятся в низине.
Минобороны 23 мая сообщало, что группировка "Восток" в течение недели освободила населенный пункт Богатырь в ДНР, противник потерял в ее зоне действия более 1185 военнослужащих и два танка.