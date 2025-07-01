https://ria.ru/20250701/spetsoperatsiya-2026425095.html

Российский боец рассказал об освобождении Червоной Зирки

Российский боец рассказал об освобождении Червоной Зирки - РИА Новости, 01.07.2025

Российский боец рассказал об освобождении Червоной Зирки

Боевики ВСУ не оказывали стрелкового сопротивления во время освобождения силами ВС РФ населенного пункта Червоная Зирка в Донецкой Народной Республике, сообщил... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T05:06:00+03:00

2025-07-01T05:06:00+03:00

2025-07-01T05:06:00+03:00

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ не оказывали стрелкового сопротивления во время освобождения силами ВС РФ населенного пункта Червоная Зирка в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости гранатометчик 36-й мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Вахх". Минобороны РФ 28 июня сообщило, что действиями группировкой войск "Восток" был освобожден населенный пункт Червоная Зирка (Красная Звезда) в ДНР. "Противник в нынешнее время особо не оказывает должного сопротивления. До этого да, были какие-то попытки, что-то сделать, но сейчас особо они не оказывают сопротивления. В основном все бегут. Достаточно быстро это произошло (освобождение населенного пункта Червоная Зирка)", - рассказал боец. По его словам, противник также бежит из ряда населенных пунктов, прилегающих к освобожденному ранее населенному пункту Богатырь, так как они находятся в низине. Минобороны 23 мая сообщало, что группировка "Восток" в течение недели освободила населенный пункт Богатырь в ДНР, противник потерял в ее зоне действия более 1185 военнослужащих и два танка.

https://ria.ru/20250630/lnr-2026396026.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины