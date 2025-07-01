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Российский боец рассказал об освобождении Червоной Зирки - РИА Новости, 01.07.2025
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Российский боец рассказал об освобождении Червоной Зирки
Российский боец рассказал об освобождении Червоной Зирки - РИА Новости, 01.07.2025
Российский боец рассказал об освобождении Червоной Зирки
Боевики ВСУ не оказывали стрелкового сопротивления во время освобождения силами ВС РФ населенного пункта Червоная Зирка в Донецкой Народной Республике, сообщил... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T05:06:00+03:00
2025-07-01T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ не оказывали стрелкового сопротивления во время освобождения силами ВС РФ населенного пункта Червоная Зирка в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости гранатометчик 36-й мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Вахх". Минобороны РФ 28 июня сообщило, что действиями группировкой войск "Восток" был освобожден населенный пункт Червоная Зирка (Красная Звезда) в ДНР. "Противник в нынешнее время особо не оказывает должного сопротивления. До этого да, были какие-то попытки, что-то сделать, но сейчас особо они не оказывают сопротивления. В основном все бегут. Достаточно быстро это произошло (освобождение населенного пункта Червоная Зирка)", - рассказал боец. По его словам, противник также бежит из ряда населенных пунктов, прилегающих к освобожденному ранее населенному пункту Богатырь, так как они находятся в низине. Минобороны 23 мая сообщало, что группировка "Восток" в течение недели освободила населенный пункт Богатырь в ДНР, противник потерял в ее зоне действия более 1185 военнослужащих и два танка.
https://ria.ru/20250630/lnr-2026396026.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Российский боец рассказал об освобождении Червоной Зирки

ВСУ не оказывали сопротивления при освобождении Червоной Зирки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ не оказывали стрелкового сопротивления во время освобождения силами ВС РФ населенного пункта Червоная Зирка в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости гранатометчик 36-й мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Вахх".
Минобороны РФ 28 июня сообщило, что действиями группировкой войск "Восток" был освобожден населенный пункт Червоная Зирка (Красная Звезда) в ДНР.
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"Противник в нынешнее время особо не оказывает должного сопротивления. До этого да, были какие-то попытки, что-то сделать, но сейчас особо они не оказывают сопротивления. В основном все бегут. Достаточно быстро это произошло (освобождение населенного пункта Червоная Зирка)", - рассказал боец.
По его словам, противник также бежит из ряда населенных пунктов, прилегающих к освобожденному ранее населенному пункту Богатырь, так как они находятся в низине.
Минобороны 23 мая сообщало, что группировка "Восток" в течение недели освободила населенный пункт Богатырь в ДНР, противник потерял в ее зоне действия более 1185 военнослужащих и два танка.
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