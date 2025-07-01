https://ria.ru/20250701/sovfed-2026432586.html

В Совфеде заявили, что для Зеленского операция в Крынках была хайпом

В Совфеде заявили, что для Зеленского операция в Крынках была хайпом - РИА Новости, 01.07.2025

В Совфеде заявили, что для Зеленского операция в Крынках была хайпом

Для Владимира Зеленского операция в Крынках была хайпом и бестолковой затеей, заявил в комментарии РИА Новости сенатор от Херсонской области, член комитета... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T07:15:00+03:00

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2025-07-01T12:10:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. Для Владимира Зеленского операция в Крынках была хайпом и бестолковой затеей, заявил в комментарии РИА Новости сенатор от Херсонской области, член комитета Совфеда по обороне и безопасности Константин Басюк."Киевский режим с упорством сумасшедшего лез через Днепр в районе Крынок, чтобы ради циничного пиара и хайпа продемонстрировать европейским и заокеанским хозяевам так называемые успехи ВСУ. Военного смысла что в Крынках, что в курской авантюре нет. Все это было бестолковой затеей. Зеленский сумасбродно отправлял на бесцельный "забой" своих солдат, причем самых обученных и мотивированных", — пояснил он.Протесты на Украине

https://ria.ru/20250630/ukraina-2026394483.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

в мире, днепр (река), херсонская область , киев, владимир зеленский, владимир сальдо, вооруженные силы украины, совет федерации рф, дональд трамп