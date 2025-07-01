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В Совфеде заявили, что для Зеленского операция в Крынках была хайпом - РИА Новости, 01.07.2025
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07:15 01.07.2025 (обновлено: 12:10 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/sovfed-2026432586.html
В Совфеде заявили, что для Зеленского операция в Крынках была хайпом
В Совфеде заявили, что для Зеленского операция в Крынках была хайпом - РИА Новости, 01.07.2025
В Совфеде заявили, что для Зеленского операция в Крынках была хайпом
Для Владимира Зеленского операция в Крынках была хайпом и бестолковой затеей, заявил в комментарии РИА Новости сенатор от Херсонской области, член комитета... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T07:15:00+03:00
2025-07-01T12:10:00+03:00
в мире
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владимир зеленский
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. Для Владимира Зеленского операция в Крынках была хайпом и бестолковой затеей, заявил в комментарии РИА Новости сенатор от Херсонской области, член комитета Совфеда по обороне и безопасности Константин Басюк."Киевский режим с упорством сумасшедшего лез через Днепр в районе Крынок, чтобы ради циничного пиара и хайпа продемонстрировать европейским и заокеанским хозяевам так называемые успехи ВСУ. Военного смысла что в Крынках, что в курской авантюре нет. Все это было бестолковой затеей. Зеленский сумасбродно отправлял на бесцельный "забой" своих солдат, причем самых обученных и мотивированных", — пояснил он.Протесты на Украине
https://ria.ru/20250630/ukraina-2026394483.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, днепр (река), херсонская область , киев, владимир зеленский, владимир сальдо, вооруженные силы украины, совет федерации рф, дональд трамп
В мире, Днепр (река), Херсонская область , Киев, Владимир Зеленский, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ, Дональд Трамп
В Совфеде заявили, что для Зеленского операция в Крынках была хайпом

Сенатор Басюк: для Зеленского операция в Крынках была хайпом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1"
Российский военный у зенитного ракетного комплекса Тор М-1 - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. Для Владимира Зеленского операция в Крынках была хайпом и бестолковой затеей, заявил в комментарии РИА Новости сенатор от Херсонской области, член комитета Совфеда по обороне и безопасности Константин Басюк.
"Киевский режим с упорством сумасшедшего лез через Днепр в районе Крынок, чтобы ради циничного пиара и хайпа продемонстрировать европейским и заокеанским хозяевам так называемые успехи ВСУ. Военного смысла что в Крынках, что в курской авантюре нет. Все это было бестолковой затеей. Зеленский сумасбродно отправлял на бесцельный "забой" своих солдат, причем самых обученных и мотивированных", — пояснил он.
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
"Идиот или предатель": на Украине запаниковали из-за действий Зеленского
Вчера, 21:18

Крынки — село на левом берегу Днепра, которое ВСУ пытались безуспешно захватить, форсируя реку, начиная с 2023 года. В итоге украинских военных оттуда выбили, а сам населенный пункт и окрестности зачистили. Пресс-секретарь главы Херсонской области Владимир Василенко заявил, что противник потеряли в этом населенном пункте более трех тысяч боевиков.

Протесты на Украине

  • В воскресенье родственники пропавших в Крынках военнослужащих ВСУ вышли на акцию в Киеве.
  • Они потребовали от властей ускорить поиски солдат, судьба которых неизвестна уже год.
Родственники пропавших в селе Крынки военных ВСУ провели митинг в Киеве
Родственники пропавших в селе Крынки военных ВСУ провели митинг в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Родственники пропавших в селе Крынки военных ВСУ провели митинг в Киеве
  • Как отметила председатель общественной организации "Крынки. Путь домой" Лилия Руденко, без вести пропали две тысячи человек.
  • Участники митинга принесли символические инсталляции, где на надувных лодках разместили манекены. Они символизируют военных, плывших по реке Днепр и пропавших без вести.
  • Другая массовая акция протеста состоялась на майдане Незалежности в прошлую среду.
  • На площадь вышли более тысячи человек, среди которых были военнослужащие, ветераны ВСУ, а также родственники погибших и пленных украинских мобилизованных.
  • Протестующие обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой навести порядок на Украине.
  • Как сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья, антиправительственные выступления против Владимира Зеленского участились.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреДнепр (река)Херсонская областьКиевВладимир ЗеленскийВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФДональд Трамп
 
 
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