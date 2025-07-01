В Совфеде заявили, что для Зеленского операция в Крынках была хайпом
Сенатор Басюк: для Зеленского операция в Крынках была хайпом
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1"
Российский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. Для Владимира Зеленского операция в Крынках была хайпом и бестолковой затеей, заявил в комментарии РИА Новости сенатор от Херсонской области, член комитета Совфеда по обороне и безопасности Константин Басюк.
"Киевский режим с упорством сумасшедшего лез через Днепр в районе Крынок, чтобы ради циничного пиара и хайпа продемонстрировать европейским и заокеанским хозяевам так называемые успехи ВСУ. Военного смысла что в Крынках, что в курской авантюре нет. Все это было бестолковой затеей. Зеленский сумасбродно отправлял на бесцельный "забой" своих солдат, причем самых обученных и мотивированных", — пояснил он.
Крынки — село на левом берегу Днепра, которое ВСУ пытались безуспешно захватить, форсируя реку, начиная с 2023 года. В итоге украинских военных оттуда выбили, а сам населенный пункт и окрестности зачистили. Пресс-секретарь главы Херсонской области Владимир Василенко заявил, что противник потеряли в этом населенном пункте более трех тысяч боевиков.
Протесты на Украине
- В воскресенье родственники пропавших в Крынках военнослужащих ВСУ вышли на акцию в Киеве.
- Они потребовали от властей ускорить поиски солдат, судьба которых неизвестна уже год.
Родственники пропавших в селе Крынки военных ВСУ провели митинг в Киеве
Родственники пропавших в селе Крынки военных ВСУ провели митинг в Киеве
- Как отметила председатель общественной организации "Крынки. Путь домой" Лилия Руденко, без вести пропали две тысячи человек.
- Участники митинга принесли символические инсталляции, где на надувных лодках разместили манекены. Они символизируют военных, плывших по реке Днепр и пропавших без вести.
- Другая массовая акция протеста состоялась на майдане Незалежности в прошлую среду.
- На площадь вышли более тысячи человек, среди которых были военнослужащие, ветераны ВСУ, а также родственники погибших и пленных украинских мобилизованных.
- Протестующие обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой навести порядок на Украине.
- Как сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья, антиправительственные выступления против Владимира Зеленского участились.
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22 июня 2022, 17:18