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Путин проведет совещание по развитию опорной сети аэропортов - РИА Новости, 01.07.2025
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15:07 01.07.2025 (обновлено: 15:09 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/soveschanie-2026531380.html
Путин проведет совещание по развитию опорной сети аэропортов
Путин проведет совещание по развитию опорной сети аэропортов - РИА Новости, 01.07.2025
Путин проведет совещание по развитию опорной сети аэропортов
Президент России Владимир Путин 2 июля в формате видео-конференц-связи проведёт совещание с членами правительства по теме развития опорной сети аэропортов,... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T15:07:00+03:00
2025-07-01T15:09:00+03:00
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 2 июля в формате видео-конференц-связи проведёт совещание с членами правительства по теме развития опорной сети аэропортов, сообщает пресс-служба Кремля."Второго июля Путин в формате видео-конференц-связи проведёт совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения – развитие опорной сети аэропортов. С докладом выступит министр транспорта Российской Федерации Старовойт", - говорится в сообщении.Кроме того, будут рассмотрены текущие вопросы.
https://ria.ru/20250606/putin-2021396394.html
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владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин проведет совещание по развитию опорной сети аэропортов

Путин проведет с кабмином совещание по развитию опорной сети аэропортов 2 июля

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 2 июля в формате видео-конференц-связи проведёт совещание с членами правительства по теме развития опорной сети аэропортов, сообщает пресс-служба Кремля.
"Второго июля Путин в формате видео-конференц-связи проведёт совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения – развитие опорной сети аэропортов. С докладом выступит министр транспорта Российской Федерации Старовойт", - говорится в сообщении.
Кроме того, будут рассмотрены текущие вопросы.
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Владимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
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