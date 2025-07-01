https://ria.ru/20250701/soveschanie-2026531380.html

Путин проведет совещание по развитию опорной сети аэропортов

Путин проведет совещание по развитию опорной сети аэропортов - РИА Новости, 01.07.2025

Путин проведет совещание по развитию опорной сети аэропортов

Президент России Владимир Путин 2 июля в формате видео-конференц-связи проведёт совещание с членами правительства по теме развития опорной сети аэропортов,... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T15:07:00+03:00

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2025-07-01T15:09:00+03:00

владимир путин

россия

безопасность

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 2 июля в формате видео-конференц-связи проведёт совещание с членами правительства по теме развития опорной сети аэропортов, сообщает пресс-служба Кремля."Второго июля Путин в формате видео-конференц-связи проведёт совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения – развитие опорной сети аэропортов. С докладом выступит министр транспорта Российской Федерации Старовойт", - говорится в сообщении.Кроме того, будут рассмотрены текущие вопросы.

https://ria.ru/20250606/putin-2021396394.html

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2025

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владимир путин, россия, безопасность