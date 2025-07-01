https://ria.ru/20250701/soveschanie-2026531380.html
Путин проведет совещание по развитию опорной сети аэропортов
Путин проведет совещание по развитию опорной сети аэропортов - РИА Новости, 01.07.2025
Путин проведет совещание по развитию опорной сети аэропортов
Президент России Владимир Путин 2 июля в формате видео-конференц-связи проведёт совещание с членами правительства по теме развития опорной сети аэропортов,... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T15:07:00+03:00
2025-07-01T15:07:00+03:00
2025-07-01T15:09:00+03:00
владимир путин
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 2 июля в формате видео-конференц-связи проведёт совещание с членами правительства по теме развития опорной сети аэропортов, сообщает пресс-служба Кремля."Второго июля Путин в формате видео-конференц-связи проведёт совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения – развитие опорной сети аэропортов. С докладом выступит министр транспорта Российской Федерации Старовойт", - говорится в сообщении.Кроме того, будут рассмотрены текущие вопросы.
https://ria.ru/20250606/putin-2021396394.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_150:0:2591:1831_1920x0_80_0_0_9b5b37a4f4f8a8c0b34bf39a85d96683.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин проведет совещание по развитию опорной сети аэропортов
Путин проведет с кабмином совещание по развитию опорной сети аэропортов 2 июля