https://ria.ru/20250701/sotrudnichestvo-2026596832.html

Россия будет укреплять сотрудничество с Ираном, заявил Рябков

Россия будет укреплять сотрудничество с Ираном, заявил Рябков - РИА Новости, 01.07.2025

Россия будет укреплять сотрудничество с Ираном, заявил Рябков

Россия будет укреплять сотрудничество с Ираном во всех областях, в том числе в повышении обороноспособности исламской республики, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T18:21:00+03:00

2025-07-01T18:21:00+03:00

2025-07-01T18:21:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия будет укреплять сотрудничество с Ираном во всех областях, в том числе в повышении обороноспособности исламской республики, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы будем крепить практическое сотрудничество с Исламской Республикой Иран во всех областях. Обороноспособность Ирана должна укрепляться. У нас есть важный ценный опыт работы в этой сфере. Опираясь на него, мы будем двигаться дальше", - сказал Рябков журналистам в посольстве ИРИ, видео заявления которого опубликовали в Telegram-канале дипмиссии. В посольстве Рябков также оставил запись в книге соболезнований в связи с гибелью граждан из-за израильских ударов. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250625/tegeran-2025454164.html

https://ria.ru/20250625/ushakov-2025367191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, россия, израиль, сергей рябков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте