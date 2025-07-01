Россия будет укреплять сотрудничество с Ираном, заявил Рябков
Рябков: РФ будет укреплять сотрудничество с ИРИ, в том числе в области обороны
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия будет укреплять сотрудничество с Ираном во всех областях, в том числе в повышении обороноспособности исламской республики, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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"Мы будем крепить практическое сотрудничество с Исламской Республикой Иран во всех областях. Обороноспособность Ирана должна укрепляться. У нас есть важный ценный опыт работы в этой сфере. Опираясь на него, мы будем двигаться дальше", - сказал Рябков журналистам в посольстве ИРИ, видео заявления которого опубликовали в Telegram-канале дипмиссии.
В посольстве Рябков также оставил запись в книге соболезнований в связи с гибелью граждан из-за израильских ударов.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".