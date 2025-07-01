Рейтинг@Mail.ru
Россия будет укреплять сотрудничество с Ираном, заявил Рябков - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:21 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/sotrudnichestvo-2026596832.html
Россия будет укреплять сотрудничество с Ираном, заявил Рябков
Россия будет укреплять сотрудничество с Ираном, заявил Рябков - РИА Новости, 01.07.2025
Россия будет укреплять сотрудничество с Ираном, заявил Рябков
Россия будет укреплять сотрудничество с Ираном во всех областях, в том числе в повышении обороноспособности исламской республики, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T18:21:00+03:00
2025-07-01T18:21:00+03:00
в мире
иран
россия
израиль
сергей рябков
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101787/73/1017877361_0:0:3011:1695_1920x0_80_0_0_a8e4b5dcdc4880eb809759d6fbbb3579.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия будет укреплять сотрудничество с Ираном во всех областях, в том числе в повышении обороноспособности исламской республики, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы будем крепить практическое сотрудничество с Исламской Республикой Иран во всех областях. Обороноспособность Ирана должна укрепляться. У нас есть важный ценный опыт работы в этой сфере. Опираясь на него, мы будем двигаться дальше", - сказал Рябков журналистам в посольстве ИРИ, видео заявления которого опубликовали в Telegram-канале дипмиссии. В посольстве Рябков также оставил запись в книге соболезнований в связи с гибелью граждан из-за израильских ударов. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250625/tegeran-2025454164.html
https://ria.ru/20250625/ushakov-2025367191.html
иран
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101787/73/1017877361_7:0:2736:2047_1920x0_80_0_0_7877f843e4d62802a22f2cbc11545ee5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, израиль, сергей рябков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Россия, Израиль, Сергей Рябков, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Россия будет укреплять сотрудничество с Ираном, заявил Рябков

Рябков: РФ будет укреплять сотрудничество с ИРИ, в том числе в области обороны

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия будет укреплять сотрудничество с Ираном во всех областях, в том числе в повышении обороноспособности исламской республики, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Мы будем крепить практическое сотрудничество с Исламской Республикой Иран во всех областях. Обороноспособность Ирана должна укрепляться. У нас есть важный ценный опыт работы в этой сфере. Опираясь на него, мы будем двигаться дальше", - сказал Рябков журналистам в посольстве ИРИ, видео заявления которого опубликовали в Telegram-канале дипмиссии.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В Тегеране прошел концерт в честь победы Ирана над Израилем
25 июня, 20:51
В посольстве Рябков также оставил запись в книге соболезнований в связи с гибелью граждан из-за израильских ударов.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Ушаков высказался о масштабах повреждений ядерных объектов в Иране
25 июня, 16:24
 
В миреИранРоссияИзраильСергей РябковВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала