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ЕР выдвинула кандидатуру Слюсаря на пост главы Ростовской области
ЕР выдвинула кандидатуру Слюсаря на пост главы Ростовской области - РИА Новости, 01.07.2025
ЕР выдвинула кандидатуру Слюсаря на пост главы Ростовской области
"Единая Россия" выдвинула кандидатуру Юрия Слюсаря на предстоящие выборы губернатора Ростовской области, решение партийной конференции было принято единогласно, РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T18:10:00+03:00
2025-07-01T18:10:00+03:00
2025-07-01T18:10:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июл - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула кандидатуру Юрия Слюсаря на предстоящие выборы губернатора Ростовской области, решение партийной конференции было принято единогласно, сообщил врио главы региона. "Сегодня "Единая Россия" выдвинула мою кандидатуру на предстоящие выборы губернатора Ростовской области. Решение партийной конференции было принято единогласно", - говорится в сообщении в Telegram-канале Слюсаря. По словам врио главы региона, Ростовская область - сильный регион с уникальной историей, традициями и замечательными людьми. Работа властей должна быть направлена, чтобы каждый житель чувствовал, что развитие происходит ради него и с его участием, подчеркнул Слюсарь. "Регион должен выйти из образа "транспортного коридора", стать центром Юга России с собственными промышленным, логистическим, аграрным и инвестиционным потенциалами. Это - не декларация, а четкий стратегический расчет", - сказал врио главы региона. Слюсарь также отметил, что уже начала формироваться обновленная стратегия развития региона, в центре которой - укрепление промышленного и аграрного потенциалов, создание новых точек роста, расширение мер социальной поддержки, прежде всего для участников СВО и их семей.
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политика, ростовская область, юг, россия, юрий слюсарь , единая россия
Политика, Ростовская область, Юг, Россия, Юрий Слюсарь , Единая Россия
ЕР выдвинула кандидатуру Слюсаря на пост главы Ростовской области
ЕР выдвинула кандидатуру Слюсаря на выборы губернатора Ростовской области