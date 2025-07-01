https://ria.ru/20250701/slutskiy-2026627945.html

Слуцкий прокомментировал разговор Путина с Макроном

Слуцкий прокомментировал разговор Путина с Макроном - РИА Новости, 01.07.2025

Слуцкий прокомментировал разговор Путина с Макроном

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном является признаком выхода европейской дипломатии из комы,... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T22:47:00+03:00

2025-07-01T22:47:00+03:00

2025-07-01T23:00:00+03:00

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

эммануэль макрон

франция

россия

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном является признаком выхода европейской дипломатии из комы, диалог необходимо продолжать даже при расхождении мнений сторон, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Ранее во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Отмечается, что лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке."Разговор президентов России и Франции - первый за последние три года - признак выхода европейской дипломатии из комы. Не Россия прерывала контакты, их оборвали евроястребы", - сказал Слуцкий.По его мнению, диалог, даже при расхождении мнений сторон, необходимо продолжать для достижения целей устойчивого мира, стабильности и общей безопасности. Глава комитета Госдумы подчеркнул, что сегодня был сделан немаловажный шаг на этом пути."Владимир Путин еще раз изложил позицию России по украинскому конфликту, напрямую и последовательно донес все аргументы до французского президента. Обсуждение касалось не только Украины, но и ситуации на Ближнем Востоке. Разговор, как сообщили в Кремле, был содержательным. И крайне важно, чтобы содержательная повестка, наконец, вытеснила конфронтационную", - отметил парламентарий.

https://ria.ru/20250701/putin-2026605039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

леонид слуцкий (политик), владимир путин, эммануэль макрон, франция, россия