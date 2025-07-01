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Слуцкий прокомментировал разговор Путина с Макроном - РИА Новости, 01.07.2025
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22:47 01.07.2025 (обновлено: 23:00 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/slutskiy-2026627945.html
Слуцкий прокомментировал разговор Путина с Макроном
Слуцкий прокомментировал разговор Путина с Макроном - РИА Новости, 01.07.2025
Слуцкий прокомментировал разговор Путина с Макроном
Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном является признаком выхода европейской дипломатии из комы,... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T22:47:00+03:00
2025-07-01T23:00:00+03:00
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
эммануэль макрон
франция
россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном является признаком выхода европейской дипломатии из комы, диалог необходимо продолжать даже при расхождении мнений сторон, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Ранее во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Отмечается, что лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке."Разговор президентов России и Франции - первый за последние три года - признак выхода европейской дипломатии из комы. Не Россия прерывала контакты, их оборвали евроястребы", - сказал Слуцкий.По его мнению, диалог, даже при расхождении мнений сторон, необходимо продолжать для достижения целей устойчивого мира, стабильности и общей безопасности. Глава комитета Госдумы подчеркнул, что сегодня был сделан немаловажный шаг на этом пути."Владимир Путин еще раз изложил позицию России по украинскому конфликту, напрямую и последовательно донес все аргументы до французского президента. Обсуждение касалось не только Украины, но и ситуации на Ближнем Востоке. Разговор, как сообщили в Кремле, был содержательным. И крайне важно, чтобы содержательная повестка, наконец, вытеснила конфронтационную", - отметил парламентарий.
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леонид слуцкий (политик), владимир путин, эммануэль макрон, франция, россия
Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Франция, Россия
Слуцкий прокомментировал разговор Путина с Макроном

Слуцкий назвал разговор Путина и Макрона признаком выхода евродипломатии из комы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном является признаком выхода европейской дипломатии из комы, диалог необходимо продолжать даже при расхождении мнений сторон, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Отмечается, что лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
«
"Разговор президентов России и Франции - первый за последние три года - признак выхода европейской дипломатии из комы. Не Россия прерывала контакты, их оборвали евроястребы", - сказал Слуцкий.
По его мнению, диалог, даже при расхождении мнений сторон, необходимо продолжать для достижения целей устойчивого мира, стабильности и общей безопасности. Глава комитета Госдумы подчеркнул, что сегодня был сделан немаловажный шаг на этом пути.
"Владимир Путин еще раз изложил позицию России по украинскому конфликту, напрямую и последовательно донес все аргументы до французского президента. Обсуждение касалось не только Украины, но и ситуации на Ближнем Востоке. Разговор, как сообщили в Кремле, был содержательным. И крайне важно, чтобы содержательная повестка, наконец, вытеснила конфронтационную", - отметил парламентарий.
Президент Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Путин поговорил по телефону с Макроном
Вчера, 19:16
 
Леонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинЭммануэль МакронФранцияРоссия
 
 
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