https://ria.ru/20250701/slutskiy-2026627945.html
Слуцкий прокомментировал разговор Путина с Макроном
Слуцкий прокомментировал разговор Путина с Макроном - РИА Новости, 01.07.2025
Слуцкий прокомментировал разговор Путина с Макроном
Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном является признаком выхода европейской дипломатии из комы,... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T22:47:00+03:00
2025-07-01T22:47:00+03:00
2025-07-01T23:00:00+03:00
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
эммануэль макрон
франция
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном является признаком выхода европейской дипломатии из комы, диалог необходимо продолжать даже при расхождении мнений сторон, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Ранее во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Отмечается, что лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке."Разговор президентов России и Франции - первый за последние три года - признак выхода европейской дипломатии из комы. Не Россия прерывала контакты, их оборвали евроястребы", - сказал Слуцкий.По его мнению, диалог, даже при расхождении мнений сторон, необходимо продолжать для достижения целей устойчивого мира, стабильности и общей безопасности. Глава комитета Госдумы подчеркнул, что сегодня был сделан немаловажный шаг на этом пути."Владимир Путин еще раз изложил позицию России по украинскому конфликту, напрямую и последовательно донес все аргументы до французского президента. Обсуждение касалось не только Украины, но и ситуации на Ближнем Востоке. Разговор, как сообщили в Кремле, был содержательным. И крайне важно, чтобы содержательная повестка, наконец, вытеснила конфронтационную", - отметил парламентарий.
https://ria.ru/20250701/putin-2026605039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид слуцкий (политик), владимир путин, эммануэль макрон, франция, россия
Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Франция, Россия
Слуцкий прокомментировал разговор Путина с Макроном
Слуцкий назвал разговор Путина и Макрона признаком выхода евродипломатии из комы