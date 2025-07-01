https://ria.ru/20250701/slutskiy-2026554825.html

Слуцкий назвал ситуацию с Гуцул политическим судилищем

Слуцкий назвал ситуацию с Гуцул политическим судилищем - РИА Новости, 01.07.2025

Слуцкий назвал ситуацию с Гуцул политическим судилищем

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости назвал судебными репрессиями и политическим судилищем со стороны режима... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T16:11:00+03:00

2025-07-01T16:11:00+03:00

2025-07-01T16:19:00+03:00

евгения гуцул

в мире

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леонид слуцкий (политик)

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госдума рф

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости назвал судебными репрессиями и политическим судилищем со стороны режима президента Молдавии Майи Санду ситуацию с главой Гагаузии Евгенией Гуцул.Обвинение просит осудить главу Гагаузии Гуцул на 9 лет лишения свободы и запретить 5 лет занимать госдолжности, сообщил ранее прокурор Молдавии. Сегодня в суде проходят прения по делу о якобы причастности Гуцул к финансированию партии "Шор"."Режим Санду вводит судебные репрессии против башкана Гагаузии Евгении Гуцул. Это не суд - это политическое судилище", - сказал он.Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений, у здания суда собрались на митинг сторонники Гуцул.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250701/zakharova-2026503445.html

https://ria.ru/20250701/gutsul-2026521218.html

молдавия

гагаузия

кишинев

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евгения гуцул, в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, леонид слуцкий (политик), майя санду, госдума рф