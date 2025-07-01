Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий назвал ситуацию с Гуцул политическим судилищем - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 01.07.2025 (обновлено: 16:19 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/slutskiy-2026554825.html
Слуцкий назвал ситуацию с Гуцул политическим судилищем
Слуцкий назвал ситуацию с Гуцул политическим судилищем - РИА Новости, 01.07.2025
Слуцкий назвал ситуацию с Гуцул политическим судилищем
Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости назвал судебными репрессиями и политическим судилищем со стороны режима... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T16:11:00+03:00
2025-07-01T16:19:00+03:00
евгения гуцул
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
леонид слуцкий (политик)
майя санду
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319255_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_8916c5c993a0fb8bfc5e5e9e27ebe184.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости назвал судебными репрессиями и политическим судилищем со стороны режима президента Молдавии Майи Санду ситуацию с главой Гагаузии Евгенией Гуцул.Обвинение просит осудить главу Гагаузии Гуцул на 9 лет лишения свободы и запретить 5 лет занимать госдолжности, сообщил ранее прокурор Молдавии. Сегодня в суде проходят прения по делу о якобы причастности Гуцул к финансированию партии "Шор"."Режим Санду вводит судебные репрессии против башкана Гагаузии Евгении Гуцул. Это не суд - это политическое судилище", - сказал он.Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений, у здания суда собрались на митинг сторонники Гуцул.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250701/zakharova-2026503445.html
https://ria.ru/20250701/gutsul-2026521218.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319255_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_20ae74aeb85a5e44d65b1519158375ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгения гуцул, в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, леонид слуцкий (политик), майя санду, госдума рф
Евгения Гуцул, В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Леонид Слуцкий (политик), Майя Санду, Госдума РФ
Слуцкий назвал ситуацию с Гуцул политическим судилищем

Слуцкий назвал ситуацию с Гуцул судебной репрессией со стороны Санду

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости назвал судебными репрессиями и политическим судилищем со стороны режима президента Молдавии Майи Санду ситуацию с главой Гагаузии Евгенией Гуцул.
Обвинение просит осудить главу Гагаузии Гуцул на 9 лет лишения свободы и запретить 5 лет занимать госдолжности, сообщил ранее прокурор Молдавии. Сегодня в суде проходят прения по делу о якобы причастности Гуцул к финансированию партии "Шор".
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Захарова отреагировала на требование лишить свободы Гуцул
13:32
"Режим Санду вводит судебные репрессии против башкана Гагаузии Евгении Гуцул. Это не суд - это политическое судилище", - сказал он.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений, у здания суда собрались на митинг сторонники Гуцул.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Защита Гуцул допустила возобновление предварительного расследования
14:30
 
Евгения ГуцулВ миреМолдавияГагаузияКишиневЛеонид Слуцкий (политик)Майя СандуГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала