https://ria.ru/20250701/skhron-2026440101.html
В ДНР обнаружили схрон ВСУ с бомбами для БПЛА с запрещенным веществом
В ДНР обнаружили схрон ВСУ с бомбами для БПЛА с запрещенным веществом - РИА Новости, 01.07.2025
В ДНР обнаружили схрон ВСУ с бомбами для БПЛА с запрещенным веществом
В ДНР обнаружили схрон с самодельными бомбами для украинских дронов, начиненными запрещенным отравляющим веществом, сообщила ФСБ России. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T08:52:00+03:00
2025-07-01T08:52:00+03:00
2025-07-01T09:24:00+03:00
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026442839_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_208a05c6a972e1c1fc4f9065b156c6d6.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В ДНР обнаружили схрон с самодельными бомбами для украинских дронов, начиненными запрещенным отравляющим веществом, сообщила ФСБ России. "Федеральной службой безопасности совместно с Минобороны вблизи села Ильинка Кураховского района Донецкой Народной Республики обнаружен схрон ВСУ с предназначенными для сброса с БПЛА самодельными взрывными устройствами, снаряженными взрывчатым веществом (пластитом) и боевым отравляющим веществом хлорпикрином, запрещенным к применению в качестве средства ведения войны международной конвенцией о запрещении химического оружия", — указали в ведомстве.Основные подробностиСледственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о разработке, производстве, накоплении, приобретении или сбыте оружия массового поражения.
https://ria.ru/20250701/spetsoperatsiya-2026426983.html
https://ria.ru/20250620/putin-2024372206.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026442839_234:0:1674:1080_1920x0_80_0_0_c2118388621afa8397db132dd54b3aa6.jpg
Схрон ВСУ с боеприпасами с хлорпикрином, обнаруженный в ДНР
ФСБ показала на видео обнаруженный в ДНР схрон ВСУ с боеприпасами с хлорпикрином.
2025-07-01T08:52
true
PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В ДНР обнаружили схрон ВСУ с бомбами для БПЛА с запрещенным веществом
ФСБ: в ДНР нашли схрон с бомбами для дронов ВСУ с запрещенным хлорпикрином