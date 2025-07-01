https://ria.ru/20250701/skhron-2026440101.html

В ДНР обнаружили схрон ВСУ с бомбами для БПЛА с запрещенным веществом

В ДНР обнаружили схрон ВСУ с бомбами для БПЛА с запрещенным веществом - РИА Новости, 01.07.2025

В ДНР обнаружили схрон ВСУ с бомбами для БПЛА с запрещенным веществом

В ДНР обнаружили схрон с самодельными бомбами для украинских дронов, начиненными запрещенным отравляющим веществом, сообщила ФСБ России. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T08:52:00+03:00

2025-07-01T08:52:00+03:00

2025-07-01T09:24:00+03:00

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В ДНР обнаружили схрон с самодельными бомбами для украинских дронов, начиненными запрещенным отравляющим веществом, сообщила ФСБ России. "Федеральной службой безопасности совместно с Минобороны вблизи села Ильинка Кураховского района Донецкой Народной Республики обнаружен схрон ВСУ с предназначенными для сброса с БПЛА самодельными взрывными устройствами, снаряженными взрывчатым веществом (пластитом) и боевым отравляющим веществом хлорпикрином, запрещенным к применению в качестве средства ведения войны международной конвенцией о запрещении химического оружия", — указали в ведомстве.Основные подробностиСледственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о разработке, производстве, накоплении, приобретении или сбыте оружия массового поражения.

https://ria.ru/20250701/spetsoperatsiya-2026426983.html

https://ria.ru/20250620/putin-2024372206.html

россия

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Схрон ВСУ с боеприпасами с хлорпикрином, обнаруженный в ДНР ФСБ показала на видео обнаруженный в ДНР схрон ВСУ с боеприпасами с хлорпикрином. 2025-07-01T08:52 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность