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В ДНР обнаружили схрон ВСУ с бомбами для БПЛА с запрещенным веществом - РИА Новости, 01.07.2025
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08:52 01.07.2025 (обновлено: 09:24 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/skhron-2026440101.html
В ДНР обнаружили схрон ВСУ с бомбами для БПЛА с запрещенным веществом
В ДНР обнаружили схрон ВСУ с бомбами для БПЛА с запрещенным веществом - РИА Новости, 01.07.2025
В ДНР обнаружили схрон ВСУ с бомбами для БПЛА с запрещенным веществом
В ДНР обнаружили схрон с самодельными бомбами для украинских дронов, начиненными запрещенным отравляющим веществом, сообщила ФСБ России. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T08:52:00+03:00
2025-07-01T09:24:00+03:00
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В ДНР обнаружили схрон с самодельными бомбами для украинских дронов, начиненными запрещенным отравляющим веществом, сообщила ФСБ России. "Федеральной службой безопасности совместно с Минобороны вблизи села Ильинка Кураховского района Донецкой Народной Республики обнаружен схрон ВСУ с предназначенными для сброса с БПЛА самодельными взрывными устройствами, снаряженными взрывчатым веществом (пластитом) и боевым отравляющим веществом хлорпикрином, запрещенным к применению в качестве средства ведения войны международной конвенцией о запрещении химического оружия", — указали в ведомстве.Основные подробностиСледственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о разработке, производстве, накоплении, приобретении или сбыте оружия массового поражения.
https://ria.ru/20250701/spetsoperatsiya-2026426983.html
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донецкая народная республика
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Схрон ВСУ с боеприпасами с хлорпикрином, обнаруженный в ДНР
ФСБ показала на видео обнаруженный в ДНР схрон ВСУ с боеприпасами с хлорпикрином.
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В ДНР обнаружили схрон ВСУ с бомбами для БПЛА с запрещенным веществом

ФСБ: в ДНР нашли схрон с бомбами для дронов ВСУ с запрещенным хлорпикрином

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В ДНР обнаружили схрон с самодельными бомбами для украинских дронов, начиненными запрещенным отравляющим веществом, сообщила ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности совместно с Минобороны вблизи села Ильинка Кураховского района Донецкой Народной Республики обнаружен схрон ВСУ с предназначенными для сброса с БПЛА самодельными взрывными устройствами, снаряженными взрывчатым веществом (пластитом) и боевым отравляющим веществом хлорпикрином, запрещенным к применению в качестве средства ведения войны международной конвенцией о запрещении химического оружия", — указали в ведомстве.
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Основные подробности

  • В мае прошлого года на оставленных ВСУ позициях в ДНР нашли лабораторию по синтезу синильной кислоты, в октябре — схрон с хлорпикрином, а уже в этом году — два схрона с подготовленными боеприпасами с хлорпикрином для БПЛА.
  • Украинские боевики регулярно используют запрещенные методы ведения войны, применяя химическое оружие в нарушение конвенции ООН.
  • По мере продвижения российских войск они усиливают эту антигуманную деятельность.
  • Компетентные органы фиксируют и документируют каждый такой случай, чтобы ни один причастный не избежал ответственности.
Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о разработке, производстве, накоплении, приобретении или сбыте оружия массового поражения.
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