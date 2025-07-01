https://ria.ru/20250701/situatsiya-2026428994.html
"Проблем нет": в Британии неожиданно высказались о ситуации на Украине
"Проблем нет": в Британии неожиданно высказались о ситуации на Украине - РИА Новости, 01.07.2025
"Проблем нет": в Британии неожиданно высказались о ситуации на Украине
Европа уже не сможет остановить падение Украины просто из-за отсутствия вменяемого плана, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T06:17:00+03:00
2025-07-01T06:17:00+03:00
2025-07-01T06:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
россия
александр меркурис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149112/15/1491121577_0:248:5418:3296_1920x0_80_0_0_dcebb45ccf6e3c046fcfd3de97d093b9.jpg
МОСКВА, 01 июл — РИА Новости. Европа уже не сможет остановить падение Украины просто из-за отсутствия вменяемого плана, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на Youtube."Коллапс уже начался на Украине, и тут уже Европа ничего не может сделать. У нее нет ни внятного экономического плана, ни дипломатической стратегии. Они словно застыли в ступоре. Интересно, что у России таких проблем нет", — сказал он.Аналитик отметил, что ситуация на Украине развивается все быстрее и быстрее, при этом виден систематический подход Москвы и полное дипломатическое и политическое молчание в Киеве и Брюсселе."У них есть план, они знают, что делают, события на фронте развиваются в их пользу. А что делают в это время на Западе? Никто не знает", — заключил Меркурис.Президент Владимир Путин на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета заявил, что Россия стремится завершить специальную военную операцию с нужным Москве результатом.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее заявил, что результаты на линии боевого соприкосновения мало обнадеживают главу киевского режима. По его словам, сложилась такая совокупность обстоятельств, которые вынуждают Зеленского делать разные заявления, в основном истерического плана, и соглашаться на действия чисто авантюристические, например, как недавние террористические акты, потому что они значительно дешевле, чем удержание линии фронта.
https://ria.ru/20250701/peregovory-2026420405.html
https://ria.ru/20250701/katastrofa-2026410645.html
https://ria.ru/20250630/rossiya-2026156165.html
украина
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149112/15/1491121577_348:0:5072:3543_1920x0_80_0_0_d5667440fbea7c799df65c09688ff8b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа, россия, александр меркурис
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Россия, Александр Меркурис
"Проблем нет": в Британии неожиданно высказались о ситуации на Украине
Меркурис: Киев и Брюссель застыли в ступоре под натиском Москвы