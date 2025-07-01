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"Проблем нет": в Британии неожиданно высказались о ситуации на Украине - РИА Новости, 01.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:17 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/situatsiya-2026428994.html
"Проблем нет": в Британии неожиданно высказались о ситуации на Украине
"Проблем нет": в Британии неожиданно высказались о ситуации на Украине - РИА Новости, 01.07.2025
"Проблем нет": в Британии неожиданно высказались о ситуации на Украине
Европа уже не сможет остановить падение Украины просто из-за отсутствия вменяемого плана, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T06:17:00+03:00
2025-07-01T06:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
россия
александр меркурис
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МОСКВА, 01 июл — РИА Новости. Европа уже не сможет остановить падение Украины просто из-за отсутствия вменяемого плана, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на Youtube."Коллапс уже начался на Украине, и тут уже Европа ничего не может сделать. У нее нет ни внятного экономического плана, ни дипломатической стратегии. Они словно застыли в ступоре. Интересно, что у России таких проблем нет", — сказал он.Аналитик отметил, что ситуация на Украине развивается все быстрее и быстрее, при этом виден систематический подход Москвы и полное дипломатическое и политическое молчание в Киеве и Брюсселе."У них есть план, они знают, что делают, события на фронте развиваются в их пользу. А что делают в это время на Западе? Никто не знает", — заключил Меркурис.Президент Владимир Путин на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета заявил, что Россия стремится завершить специальную военную операцию с нужным Москве результатом.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее заявил, что результаты на линии боевого соприкосновения мало обнадеживают главу киевского режима. По его словам, сложилась такая совокупность обстоятельств, которые вынуждают Зеленского делать разные заявления, в основном истерического плана, и соглашаться на действия чисто авантюристические, например, как недавние террористические акты, потому что они значительно дешевле, чем удержание линии фронта.
https://ria.ru/20250701/peregovory-2026420405.html
https://ria.ru/20250701/katastrofa-2026410645.html
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в мире, украина, европа, россия, александр меркурис
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Россия, Александр Меркурис
"Проблем нет": в Британии неожиданно высказались о ситуации на Украине

Меркурис: Киев и Брюссель застыли в ступоре под натиском Москвы

© AP Photo / Matt DunhamВид на здание парламента в Лондоне
Вид на здание парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Вид на здание парламента в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 01 июл — РИА Новости. Европа уже не сможет остановить падение Украины просто из-за отсутствия вменяемого плана, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на Youtube.
"Коллапс уже начался на Украине, и тут уже Европа ничего не может сделать. У нее нет ни внятного экономического плана, ни дипломатической стратегии. Они словно застыли в ступоре. Интересно, что у России таких проблем нет", — сказал он.
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Аналитик отметил, что ситуация на Украине развивается все быстрее и быстрее, при этом виден систематический подход Москвы и полное дипломатическое и политическое молчание в Киеве и Брюсселе.
"У них есть план, они знают, что делают, события на фронте развиваются в их пользу. А что делают в это время на Западе? Никто не знает", — заключил Меркурис.
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Президент Владимир Путин на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета заявил, что Россия стремится завершить специальную военную операцию с нужным Москве результатом.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее заявил, что результаты на линии боевого соприкосновения мало обнадеживают главу киевского режима. По его словам, сложилась такая совокупность обстоятельств, которые вынуждают Зеленского делать разные заявления, в основном истерического плана, и соглашаться на действия чисто авантюристические, например, как недавние террористические акты, потому что они значительно дешевле, чем удержание линии фронта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаРоссияАлександр Меркурис
 
 
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