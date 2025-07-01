https://ria.ru/20250701/situatsiya-2026428994.html

"Проблем нет": в Британии неожиданно высказались о ситуации на Украине

"Проблем нет": в Британии неожиданно высказались о ситуации на Украине - РИА Новости, 01.07.2025

"Проблем нет": в Британии неожиданно высказались о ситуации на Украине

Европа уже не сможет остановить падение Украины просто из-за отсутствия вменяемого плана, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T06:17:00+03:00

2025-07-01T06:17:00+03:00

2025-07-01T06:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

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александр меркурис

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МОСКВА, 01 июл — РИА Новости. Европа уже не сможет остановить падение Украины просто из-за отсутствия вменяемого плана, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на Youtube."Коллапс уже начался на Украине, и тут уже Европа ничего не может сделать. У нее нет ни внятного экономического плана, ни дипломатической стратегии. Они словно застыли в ступоре. Интересно, что у России таких проблем нет", — сказал он.Аналитик отметил, что ситуация на Украине развивается все быстрее и быстрее, при этом виден систематический подход Москвы и полное дипломатическое и политическое молчание в Киеве и Брюсселе."У них есть план, они знают, что делают, события на фронте развиваются в их пользу. А что делают в это время на Западе? Никто не знает", — заключил Меркурис.Президент Владимир Путин на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета заявил, что Россия стремится завершить специальную военную операцию с нужным Москве результатом.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее заявил, что результаты на линии боевого соприкосновения мало обнадеживают главу киевского режима. По его словам, сложилась такая совокупность обстоятельств, которые вынуждают Зеленского делать разные заявления, в основном истерического плана, и соглашаться на действия чисто авантюристические, например, как недавние террористические акты, потому что они значительно дешевле, чем удержание линии фронта.

https://ria.ru/20250701/peregovory-2026420405.html

https://ria.ru/20250701/katastrofa-2026410645.html

https://ria.ru/20250630/rossiya-2026156165.html

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в мире, украина, европа, россия, александр меркурис