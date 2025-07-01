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"Сущее безумие": в Швеции пришли в ярость из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 01.07.2025
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20:28 01.07.2025 (обновлено: 20:29 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/shvetsiya-2026613634.html
"Сущее безумие": в Швеции пришли в ярость из-за ситуации на Украине
"Сущее безумие": в Швеции пришли в ярость из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 01.07.2025
"Сущее безумие": в Швеции пришли в ярость из-за ситуации на Украине
Западные правительства, оказывающие финансовую помощь Украине, выбрасывают деньги на ветер, заявил аналитик Ларс Берн в эфире SwebbTV. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T20:28:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Западные правительства, оказывающие финансовую помощь Украине, выбрасывают деньги на ветер, заявил аналитик Ларс Берн в эфире SwebbTV.“Отправлять миллиард за миллиардом в черную дыру под названием Украина — сущее безумие”, — сказал он.Аналитик отметил, что Запад с самого начала сильно ошибался в оценке России, в особенности ее военной силы.В середине июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети X, что ЕС перевел Украине миллиард евро макрофинансовой помощи, доведя общие расходы на поддержку Киева с начала СВО до 150 миллиардов евро.Представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что ЕС и НАТО выступают за эскалацию конфликта на Украине, их не интересуют жизни собственного населения.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250612/es-2022560790.html
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швеция, украина, в мире
Швеция, Украина, В мире
"Сущее безумие": в Швеции пришли в ярость из-за ситуации на Украине

Ларс Берн: миллиардная помощь Запада Украине потрачена впустую

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Западные правительства, оказывающие финансовую помощь Украине, выбрасывают деньги на ветер, заявил аналитик Ларс Берн в эфире SwebbTV.
“Отправлять миллиард за миллиардом в черную дыру под названием Украина — сущее безумие”, — сказал он.
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12 июня, 23:38
Аналитик отметил, что Запад с самого начала сильно ошибался в оценке России, в особенности ее военной силы.
В середине июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети X, что ЕС перевел Украине миллиард евро макрофинансовой помощи, доведя общие расходы на поддержку Киева с начала СВО до 150 миллиардов евро.
Представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что ЕС и НАТО выступают за эскалацию конфликта на Украине, их не интересуют жизни собственного населения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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