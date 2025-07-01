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Швеция усилит надзор за иностранными судами в Балтийском море - РИА Новости, 01.07.2025
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01:07 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/shvetsija-2026412464.html
Швеция усилит надзор за иностранными судами в Балтийском море
Швеция усилит надзор за иностранными судами в Балтийском море - РИА Новости, 01.07.2025
Швеция усилит надзор за иностранными судами в Балтийском море
Власти Швеции с 1 июля усиливают надзор за иностранными судами в шведских территориальных водах, в частности, в Балтийском море, в качестве меры по... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T01:07:00+03:00
2025-07-01T01:07:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Власти Швеции с 1 июля усиливают надзор за иностранными судами в шведских территориальных водах, в частности, в Балтийском море, в качестве меры по "противодействию" прохождению танкеров, якобы причастных к перевозке российских энергоресурсов. Как ранее сообщило министерство юстиции, береговая охрана и морское управление Швеции будут собирать данные о страховке судов, причем не только тех судов, которые заходят в шведские порты, но и тех, что проходят в шведских территориальных водах или в исключительной экономической зоне. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявлял, что новые правила позволят Швеции и ее союзникам собирать важную информацию о судах, которую впоследствии можно использовать для подготовки санкций. В феврале европейское издание Politico сообщало, что страны Евросоюза обсуждают планы по захвату в Балтийском море нефтяных танкеров, якобы связанных с Россией, и могут в качестве обоснования использовать международное право в области защиты экологии и борьбы с пиратством или же принять новые национальные нормативно-правовые акты. В свою очередь, помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что Великобритания вместе с другими странами НАТО пытается навязать государствам Европы возможность арестов российских судов на Балтике якобы из-за угроз природе и инфраструктуре, но Россия тщательно отслеживает эти действия недружественных стран и готовит контрмеры.
https://ria.ru/20250620/baltika-2024076963.html
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в мире, швеция, россия, балтийское море, ульф кристерссон, николай патрушев, politico, нато
В мире, Швеция, Россия, Балтийское море, Ульф Кристерссон, Николай Патрушев, Politico, НАТО
Швеция усилит надзор за иностранными судами в Балтийском море

Власти Швеции с 1 июля усилили надзор за иностранными судами в Балтийском море

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Власти Швеции с 1 июля усиливают надзор за иностранными судами в шведских территориальных водах, в частности, в Балтийском море, в качестве меры по "противодействию" прохождению танкеров, якобы причастных к перевозке российских энергоресурсов.
Как ранее сообщило министерство юстиции, береговая охрана и морское управление Швеции будут собирать данные о страховке судов, причем не только тех судов, которые заходят в шведские порты, но и тех, что проходят в шведских территориальных водах или в исключительной экономической зоне.
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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявлял, что новые правила позволят Швеции и ее союзникам собирать важную информацию о судах, которую впоследствии можно использовать для подготовки санкций.
В феврале европейское издание Politico сообщало, что страны Евросоюза обсуждают планы по захвату в Балтийском море нефтяных танкеров, якобы связанных с Россией, и могут в качестве обоснования использовать международное право в области защиты экологии и борьбы с пиратством или же принять новые национальные нормативно-правовые акты.
В свою очередь, помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что Великобритания вместе с другими странами НАТО пытается навязать государствам Европы возможность арестов российских судов на Балтике якобы из-за угроз природе и инфраструктуре, но Россия тщательно отслеживает эти действия недружественных стран и готовит контрмеры.
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В миреШвецияРоссияБалтийское мореУльф КристерссонНиколай ПатрушевPoliticoНАТО
 
 
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