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В Минфине рассказали, когда заработает рассылка штрафов за езду без ОСАГО - РИА Новости, 01.07.2025
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03:37 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/shtrafy-2026421436.html
В Минфине рассказали, когда заработает рассылка штрафов за езду без ОСАГО
В Минфине рассказали, когда заработает рассылка штрафов за езду без ОСАГО - РИА Новости, 01.07.2025
В Минфине рассказали, когда заработает рассылка штрафов за езду без ОСАГО
Дата, с которой в России начнётся рассылка штрафов за отсутствие у водителей полиса ОСАГО, выявленное с помощью камер фото- и видеофиксации, пока не определена, РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T03:37:00+03:00
2025-07-01T03:37:00+03:00
общество
авто
россия
владимир путин
евгений уфимцев
осаго
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Дата, с которой в России начнётся рассылка штрафов за отсутствие у водителей полиса ОСАГО, выявленное с помощью камер фото- и видеофиксации, пока не определена, предполагается, что система проверок заработает до 1 ноября 2025 года, сообщили РИА Новости в Минфине России. "Дата привлечения водителей к ответственности за отсутствие у них полиса ОСАГО с помощью камер пока не определена, система заработает до 1 ноября 2025 года", – сообщили в министерстве. Предложение ввести автоматическую проверку наличия полисов ОСАГО у автовладельцев с использованием камер фото- и видеофиксации публично обсуждалось на заседании Госсовета в апреле. По итогам заседания президент РФ Владимир Путин поручил усовершенствовать администрирование таких нарушений, обеспечив применение для этих целей средств фото и видеофиксации. Срок исполнения поручения – 1 ноября текущего года. Страховщики полагают, что технических препятствия для введения контроля наличия ОСАГО через камеры нет уже сейчас. Они обсуждали эту идею с властями с прошлого года, и предлагали ввести ее сперва в виде эксперимента, чтобы водители на первом этапе получали только уведомления о нарушении через портал госуслуг, но без штрафов. РСА планировал запустить такой эксперимент с 1 марта текущего года, однако позже из-за возникших сложностей отложили его до 30 июня. Никаких официальных решений по эксперименту принято так и не было. А в поручении президента РФ речь идет не об эксперименте, а о запуске системы в полном объеме со штрафами. "Проверка наличия полисов ОСАГО с помощью камер фото- и видеофиксации в первую очередь затронет тот сегмент автовладельцев, кто использует транспортные средства в местах с большой концентрацией дорожных камер – большие города, федеральные, крупные региональные трассы", - заявил РИА Новости глава РСА Евгений Уфимцев. Сейчас, по оценкам страховщиков, без обязательных полисов ездят порядка 7-10% автовладельцев в России. "При этом указанные водители, зная о том, что основная часть их пути контролируется камерами, как правило, более дисциплинированы, что можно будет ожидать и в части оформления полисов ОСАГО. С учетом ежегодного увеличения количества камер, а также иных мер, принимаемых в том числе страховщиками, РСА ожидает значительного снижения количества владельцев транспортных средств без полисов", - отметил он. В настоящий момент на портале госуслуг и в соответствующих мобильных приложениях граждане могут получать и оплачивать штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные дорожными камерами. Но контроля полисов ОСАГО через камеры нет. Штраф за отсутствие обязательной страховки для автовладельца может составлять от 800 до 5 тысяч рублей.
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общество, авто, россия, владимир путин, евгений уфимцев, осаго, министерство финансов рф (минфин россии)
Общество, Авто, Россия, Владимир Путин, Евгений Уфимцев, ОСАГО, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В Минфине рассказали, когда заработает рассылка штрафов за езду без ОСАГО

Рассылка штрафов с камер за езду без ОСАГО заработает до 1 ноября 2025 года

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкОформление ОСАГО
Оформление ОСАГО - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Дата, с которой в России начнётся рассылка штрафов за отсутствие у водителей полиса ОСАГО, выявленное с помощью камер фото- и видеофиксации, пока не определена, предполагается, что система проверок заработает до 1 ноября 2025 года, сообщили РИА Новости в Минфине России.
"Дата привлечения водителей к ответственности за отсутствие у них полиса ОСАГО с помощью камер пока не определена, система заработает до 1 ноября 2025 года", – сообщили в министерстве.
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Предложение ввести автоматическую проверку наличия полисов ОСАГО у автовладельцев с использованием камер фото- и видеофиксации публично обсуждалось на заседании Госсовета в апреле. По итогам заседания президент РФ Владимир Путин поручил усовершенствовать администрирование таких нарушений, обеспечив применение для этих целей средств фото и видеофиксации. Срок исполнения поручения – 1 ноября текущего года.
Страховщики полагают, что технических препятствия для введения контроля наличия ОСАГО через камеры нет уже сейчас. Они обсуждали эту идею с властями с прошлого года, и предлагали ввести ее сперва в виде эксперимента, чтобы водители на первом этапе получали только уведомления о нарушении через портал госуслуг, но без штрафов.
РСА планировал запустить такой эксперимент с 1 марта текущего года, однако позже из-за возникших сложностей отложили его до 30 июня. Никаких официальных решений по эксперименту принято так и не было. А в поручении президента РФ речь идет не об эксперименте, а о запуске системы в полном объеме со штрафами.
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"Проверка наличия полисов ОСАГО с помощью камер фото- и видеофиксации в первую очередь затронет тот сегмент автовладельцев, кто использует транспортные средства в местах с большой концентрацией дорожных камер – большие города, федеральные, крупные региональные трассы", - заявил РИА Новости глава РСА Евгений Уфимцев. Сейчас, по оценкам страховщиков, без обязательных полисов ездят порядка 7-10% автовладельцев в России.
"При этом указанные водители, зная о том, что основная часть их пути контролируется камерами, как правило, более дисциплинированы, что можно будет ожидать и в части оформления полисов ОСАГО. С учетом ежегодного увеличения количества камер, а также иных мер, принимаемых в том числе страховщиками, РСА ожидает значительного снижения количества владельцев транспортных средств без полисов", - отметил он.
В настоящий момент на портале госуслуг и в соответствующих мобильных приложениях граждане могут получать и оплачивать штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные дорожными камерами. Но контроля полисов ОСАГО через камеры нет. Штраф за отсутствие обязательной страховки для автовладельца может составлять от 800 до 5 тысяч рублей.
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