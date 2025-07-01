https://ria.ru/20250701/shtraf-2026429729.html

Организатора квеста, где девочка провалилась в люк, оштрафовали

Организатора квеста, где девочка провалилась в люк, оштрафовали - РИА Новости, 01.07.2025

Организатора квеста, где девочка провалилась в люк, оштрафовали

Суд в Москве приговорил к штрафу организатора квеста "Уэнздей", во время прохождения которого девятилетняя девочка провалилась в незапертый люк и упала с высоты РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T06:26:00+03:00

2025-07-01T06:26:00+03:00

2025-07-01T06:27:00+03:00

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к штрафу организатора квеста "Уэнздей", во время прохождения которого девятилетняя девочка провалилась в незапертый люк и упала с высоты двух метров, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как сообщали в прокуратуре Москвы весной 2024 года, при прохождении квеста в одном из торговых центров на улице Автозаводская в столице девятилетняя девочка провалилась в нишу незакрытого люка, ребенка госпитализировали. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг было возбуждено в отношении организатора квеста, т.е. генерального директора и руководителя организации, проводившей игры. Как установили следствие и суд, сотрудники квеста "Уэнздей" заранее выявили техническую неисправность механизма запирания напольного люка, о чем рассказали директору, однако тот дал подчиненным указание продолжить оказывать услуги без устранения проблемы, говорится в материалах. В результате девочка, упавшая с двухметровой высоты, получила гематому теменно-затылочной области, ссадины, а также ушиб грудного отдела позвоночника в виде отёка костного мозга в области задних отделов трёх позвонков, что квалифицируется как легкий вред здоровью, подчеркивается в материалах. Директор организации в суде полностью признал вину, заявил о раскаянии, однако уточнил, что сам он в момент инцидента находился за пределами РФ. Суд приговорил мужчину к штрафу в доход государства, а также частично удовлетворил иск родственников девочки, при этом суммы в материалах не приводятся. Как пояснил РИА Новости представитель потерпевшей адвокат Андрей Некрасов, речь идет о незначительных суммах, семья сочла наказание чрезвычайно мягким и несправедливым. "Семья конечно совсем не удовлетворена, хотя не видит смысла обжаловать приговор, при этом речь идет не о деньгах, потому что семья состоятельная. Мы хотели другого исхода, там, по нашему мнению, должна быть квалификация "совершенное группой лиц". Не привлечен к ответственности техник, человек, который по своим обязанностям должен был этим заниматься, не привлечена ведущая квеста, которая отвернулась от участников-детей, не видела что с ними происходит", - рассказал собеседник агентства. Некрасов также указал, что инцидент мог повлечь за собой более тяжкие последствия для здоровья ребенка. "Девочка упала с двухметровой высоты, но она очень легкая, если бы был больший вес, то речь могла бы пойти о переломе позвоночника", - заключил адвокат. За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предусмотрено наказание как в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей, так и в виде лишения свободы на срок до двух лет.

https://ria.ru/20241119/ufa-1984714425.html

https://ria.ru/20241128/makhachkala-1986331797.html

https://ria.ru/20241113/kvest-1983634183.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия