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США арестовали двух граждан КНР по подозрению в шпионаже, сообщил Fox News - РИА Новости, 01.07.2025
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18:43 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/shpionazh-2026601407.html
США арестовали двух граждан КНР по подозрению в шпионаже, сообщил Fox News
США арестовали двух граждан КНР по подозрению в шпионаже, сообщил Fox News - РИА Новости, 01.07.2025
США арестовали двух граждан КНР по подозрению в шпионаже, сообщил Fox News
Американские власти арестовали двух граждан Китая по подозрению в шпионаже, их обвиняют в сборе секретных данных о военнослужащих и базах ВМС США, а также в... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T18:43:00+03:00
2025-07-01T18:43:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Американские власти арестовали двух граждан Китая по подозрению в шпионаже, их обвиняют в сборе секретных данных о военнослужащих и базах ВМС США, а также в вербовке американских военных для работы на министерство государственной безопасности КНР, сообщает во вторник телеканал Fox News со ссылкой на минюст США. "Двум гражданам Китая предъявлены серьезные обвинения после того, как они, предположительно, действовали в качестве агентов правительства КНР, собирая разведывательную информацию о военнослужащих и базах ВМС США, а также вербуя других военных для выполнения задач... министерства государственной безопасности КНР", - говорится в сообщении телеканала. Как уточнили в минюсте, оба задержанных были арестованы в пятницу сотрудниками ФБР и Службы криминальных расследований ВМС США: один - в Орегоне, другой - в Хьюстоне. Им инкриминируется выполнение в США ряда задач для китайской разведки, в том числе организация передачи денежных средств с использованием тайника. "Обвиняемые действовали от имени иностранной разведывательной службы, что является частью более масштабных усилий Коммунистической партии Китая по проникновению в наши институты и подрыву их деятельности… Мы пресекли это и четко дали понять: США не будут мириться со шпионажем на американской земле", - заявил директор ФБР Кэш Патель в комментарии Fox News. По информации американского минюста, несколько лет назад обвиняемые посещали объекты ВМС США, где сделали фотографии доски объявления с личной информацией новобранцев американского флота. Позже выяснилось, что эти материалы были переданы в министерство госбезопасности КНР. Телеканал отмечает, что в случае признания вины гражданам Китая грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 250 тысяч долларов.
https://ria.ru/20250613/eskalatsiya-2022678086.html
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в мире, китай, сша, кэш патель, орегон, фбр
В мире, Китай, США, Кэш Патель, Орегон, ФБР
США арестовали двух граждан КНР по подозрению в шпионаже, сообщил Fox News

Fox News: США арестовали 2 граждан КНР по подозрению в шпионаже против ВМС

© AP Photo / Patrick SemanskyПолицейская машина в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне
Полицейская машина в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Полицейская машина в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Американские власти арестовали двух граждан Китая по подозрению в шпионаже, их обвиняют в сборе секретных данных о военнослужащих и базах ВМС США, а также в вербовке американских военных для работы на министерство государственной безопасности КНР, сообщает во вторник телеканал Fox News со ссылкой на минюст США.
"Двум гражданам Китая предъявлены серьезные обвинения после того, как они, предположительно, действовали в качестве агентов правительства КНР, собирая разведывательную информацию о военнослужащих и базах ВМС США, а также вербуя других военных для выполнения задач... министерства государственной безопасности КНР", - говорится в сообщении телеканала.
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Как уточнили в минюсте, оба задержанных были арестованы в пятницу сотрудниками ФБР и Службы криминальных расследований ВМС США: один - в Орегоне, другой - в Хьюстоне. Им инкриминируется выполнение в США ряда задач для китайской разведки, в том числе организация передачи денежных средств с использованием тайника.
"Обвиняемые действовали от имени иностранной разведывательной службы, что является частью более масштабных усилий Коммунистической партии Китая по проникновению в наши институты и подрыву их деятельности… Мы пресекли это и четко дали понять: США не будут мириться со шпионажем на американской земле", - заявил директор ФБР Кэш Патель в комментарии Fox News.
По информации американского минюста, несколько лет назад обвиняемые посещали объекты ВМС США, где сделали фотографии доски объявления с личной информацией новобранцев американского флота. Позже выяснилось, что эти материалы были переданы в министерство госбезопасности КНР.
Телеканал отмечает, что в случае признания вины гражданам Китая грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 250 тысяч долларов.
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