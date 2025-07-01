https://ria.ru/20250701/serbiya-2026488926.html

Посол России оценил ситуацию в Сербии на фоне протестов

Посол России оценил ситуацию в Сербии на фоне протестов - РИА Новости, 01.07.2025

Посол России оценил ситуацию в Сербии на фоне протестов

Обстановка в Сербии на фоне прошедших в стране протестов достаточно стабильна и находится под контролем властей, заявил посол России в Сербии Александр... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T12:49:00+03:00

2025-07-01T12:49:00+03:00

2025-07-01T12:49:00+03:00

в мире

сербия

белград (город)

россия

александр боцан-харченко

беспорядки в белграде

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Обстановка в Сербии на фоне прошедших в стране протестов достаточно стабильна и находится под контролем властей, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. "В целом можно сказать, что она (обстановка - ред.) достаточно стабильна, и в любом случае - это наверное главное - она находится под контролем властей. Достаточно спокойная, по крайней мере, в Белграде, в основных городах, но в то же время сказать о том, что протестные проявления, не говоря уже о движении к протестам как долгосрочном явлении, прекратились, конечно, нельзя", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Посол в то же время не исключил блокаду основных магистралей и дорог страны, отметив, что это очень болезненно сказывается на жизни Белграда и Сербии в целом.

https://ria.ru/20250630/serbiya-2026231560.html

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в мире, сербия, белград (город), россия, александр боцан-харченко, беспорядки в белграде