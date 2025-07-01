Рейтинг@Mail.ru
Посол России оценил ситуацию в Сербии на фоне протестов - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/serbiya-2026488926.html
Посол России оценил ситуацию в Сербии на фоне протестов
Посол России оценил ситуацию в Сербии на фоне протестов - РИА Новости, 01.07.2025
Посол России оценил ситуацию в Сербии на фоне протестов
Обстановка в Сербии на фоне прошедших в стране протестов достаточно стабильна и находится под контролем властей, заявил посол России в Сербии Александр... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T12:49:00+03:00
2025-07-01T12:49:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
россия
александр боцан-харченко
беспорядки в белграде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728370033_0:86:400:311_1920x0_80_0_0_26ff5ae2eb5594500f4f7a3305ef002b.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Обстановка в Сербии на фоне прошедших в стране протестов достаточно стабильна и находится под контролем властей, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. "В целом можно сказать, что она (обстановка - ред.) достаточно стабильна, и в любом случае - это наверное главное - она находится под контролем властей. Достаточно спокойная, по крайней мере, в Белграде, в основных городах, но в то же время сказать о том, что протестные проявления, не говоря уже о движении к протестам как долгосрочном явлении, прекратились, конечно, нельзя", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Посол в то же время не исключил блокаду основных магистралей и дорог страны, отметив, что это очень болезненно сказывается на жизни Белграда и Сербии в целом.
https://ria.ru/20250630/serbiya-2026231560.html
сербия
белград (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728370033_0:87:400:387_1920x0_80_0_0_2c89e5f07884b75bbf0d3bbc424723c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, белград (город), россия, александр боцан-харченко, беспорядки в белграде
В мире, Сербия, Белград (город), Россия, Александр Боцан-Харченко, Беспорядки в Белграде
Посол России оценил ситуацию в Сербии на фоне протестов

Посол Боцан-Харченко: обстановка в Сербии на фоне прошедших протестов стабильна

© Фото : Министерство иностранных дел РФАлександр Боцан-Харченко
Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото : Министерство иностранных дел РФ
Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Обстановка в Сербии на фоне прошедших в стране протестов достаточно стабильна и находится под контролем властей, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"В целом можно сказать, что она (обстановка - ред.) достаточно стабильна, и в любом случае - это наверное главное - она находится под контролем властей. Достаточно спокойная, по крайней мере, в Белграде, в основных городах, но в то же время сказать о том, что протестные проявления, не говоря уже о движении к протестам как долгосрочном явлении, прекратились, конечно, нельзя", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Посол в то же время не исключил блокаду основных магистралей и дорог страны, отметив, что это очень болезненно сказывается на жизни Белграда и Сербии в целом.
Полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Протесты в Сербии сложно сравнить с Майданом, считает эксперт
Вчера, 10:51
 
В миреСербияБелград (город)РоссияАлександр Боцан-ХарченкоБеспорядки в Белграде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала