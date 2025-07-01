https://ria.ru/20250701/serbiya-2026488926.html
Посол России оценил ситуацию в Сербии на фоне протестов
Посол России оценил ситуацию в Сербии на фоне протестов - РИА Новости, 01.07.2025
Посол России оценил ситуацию в Сербии на фоне протестов
Обстановка в Сербии на фоне прошедших в стране протестов достаточно стабильна и находится под контролем властей, заявил посол России в Сербии Александр... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T12:49:00+03:00
2025-07-01T12:49:00+03:00
2025-07-01T12:49:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
россия
александр боцан-харченко
беспорядки в белграде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728370033_0:86:400:311_1920x0_80_0_0_26ff5ae2eb5594500f4f7a3305ef002b.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Обстановка в Сербии на фоне прошедших в стране протестов достаточно стабильна и находится под контролем властей, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. "В целом можно сказать, что она (обстановка - ред.) достаточно стабильна, и в любом случае - это наверное главное - она находится под контролем властей. Достаточно спокойная, по крайней мере, в Белграде, в основных городах, но в то же время сказать о том, что протестные проявления, не говоря уже о движении к протестам как долгосрочном явлении, прекратились, конечно, нельзя", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Посол в то же время не исключил блокаду основных магистралей и дорог страны, отметив, что это очень болезненно сказывается на жизни Белграда и Сербии в целом.
https://ria.ru/20250630/serbiya-2026231560.html
сербия
белград (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728370033_0:87:400:387_1920x0_80_0_0_2c89e5f07884b75bbf0d3bbc424723c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, белград (город), россия, александр боцан-харченко, беспорядки в белграде
В мире, Сербия, Белград (город), Россия, Александр Боцан-Харченко, Беспорядки в Белграде
Посол России оценил ситуацию в Сербии на фоне протестов
Посол Боцан-Харченко: обстановка в Сербии на фоне прошедших протестов стабильна