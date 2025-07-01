https://ria.ru/20250701/sekretar-2026458621.html

Госсекретаря Дагестана освободили от должности

Госсекретаря Дагестана освободили от должности - РИА Новости, 01.07.2025

Госсекретаря Дагестана освободили от должности

Госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова освободили от должности, сообщила пресс-служба главы региона. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T10:23:00+03:00

2025-07-01T10:23:00+03:00

2025-07-01T13:09:00+03:00

республика дагестан

происшествия

дагнефтепродукт

генеральная прокуратура рф

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МАХАЧКАЛА, 1 июл — РИА Новости. Госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова освободили от должности, сообщила пресс-служба главы региона."Государственный секретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов освобожден от должности", — говорится в заявлении.При этом нового человека на этот пост еще не назначили, уточнили в ведомстве.На минувшей неделе источник РИА Новости сообщил, что силовики провели обыски по примерно 60 адресам, связанным с Магомедовым. Сообщалось, что оперативные мероприятия проходят в рамках дела о незаконной приватизации ОАО "Дагнефтепродукт" (ныне ООО "Каспетролсервис").По информации одного из собеседников агентства, экс-госсекретаря задержали. Другой источник утверждает, что Магомедов находится дома в "свободном статусе".Тем временем суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении его имущества в доход государства. Речь идет о десяти компаниях: В администрации главы Дагестана подчеркнули, что находятся в тесном взаимодействии с силовиками и оказывают им помощь в расследовании.

https://ria.ru/20250629/kvartiry-2026094684.html

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республика дагестан, происшествия, дагнефтепродукт, генеральная прокуратура рф