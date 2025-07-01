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В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - РИА Новости, 01.07.2025
В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T08:57:00+03:00
2025-07-01T08:57:00+03:00
2025-07-01T08:57:00+03:00
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. "В аэропорту Саратов (Гагарин) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20250701/izhevsk-2026440252.html
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саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов