https://ria.ru/20250701/saratov-2026440521.html

В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - РИА Новости, 01.07.2025

В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T08:57:00+03:00

2025-07-01T08:57:00+03:00

2025-07-01T08:57:00+03:00

саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. "В аэропорту Саратов (Гагарин) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://ria.ru/20250701/izhevsk-2026440252.html

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саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество