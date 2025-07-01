https://ria.ru/20250701/saratov-2026422849.html
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения - РИА Новости, 01.07.2025
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T04:13:00+03:00
2025-07-01T04:13:00+03:00
2025-07-01T04:19:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
саратов
безопасность
артем кореняко
роман бусаргин
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Саратова ("Гагарин"; код ИКАО: UWSG)", - говорится в сообщении.Ранее саратовский губернатор Роман Бусаргин сообщил об угрозе БПЛА в регионе, все экстренные службы приведены в полную готовность.
https://ria.ru/20250630/astrahan-2026403550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), саратов, безопасность, артем кореняко, роман бусаргин, международная организация гражданской авиации
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Саратов, Безопасность, Артем Кореняко, Роман Бусаргин, Международная организация гражданской авиации
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов