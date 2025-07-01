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США ввели санкции против четырех россиян по подозрению в киберпреступлениях
США ввели санкции против четырех россиян по подозрению в киберпреступлениях - РИА Новости, 01.07.2025
США ввели санкции против четырех россиян по подозрению в киберпреступлениях
США ввели санкции против четырех россиян, обвинив их в управлении Aeza Group, подозреваемой в помощи киберпреступникам, сообщает офис по контролю за... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T17:47:00+03:00
2025-07-01T17:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. США ввели санкции против четырех россиян, обвинив их в управлении Aeza Group, подозреваемой в помощи киберпреступникам, сообщает офис по контролю за иностранными активами минфина США.Aeza Group якобы базируется в Санкт-Петербурге и предлагает услуги хостинга Bulletproof (BPH), указывает минфин. BPH подозревают в поддержке цифровой криминальной активности, целью которой являются граждане США, через сервис якобы предлагают доступ к серверам, компьютерам и инфраструктуре, помогая киберпреступникам, утверждает минфин.Санкции введены против Арсения Пензева, которого власти США считают гендиректором Aeza, как указывает минфин, Пензева в РФ обвиняли в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Также под санкции попали Юрий Бозоян, Владимир Гаст и Игорь Князев, которых американские власти называют руководством Aeza.
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сша, россия, технологии
США ввели санкции против четырех россиян по подозрению в киберпреступлениях
США ввели санкции против четырех россиян, обвиняемых в помощи киберпреступникам