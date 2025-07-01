Рейтинг@Mail.ru
США ввели санкции против четырех россиян по подозрению в киберпреступлениях - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 01.07.2025 (обновлено: 17:58 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/sanktsii-2026590201.html
США ввели санкции против четырех россиян по подозрению в киберпреступлениях
США ввели санкции против четырех россиян по подозрению в киберпреступлениях - РИА Новости, 01.07.2025
США ввели санкции против четырех россиян по подозрению в киберпреступлениях
США ввели санкции против четырех россиян, обвинив их в управлении Aeza Group, подозреваемой в помощи киберпреступникам, сообщает офис по контролю за... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T17:47:00+03:00
2025-07-01T17:58:00+03:00
сша
россия
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. США ввели санкции против четырех россиян, обвинив их в управлении Aeza Group, подозреваемой в помощи киберпреступникам, сообщает офис по контролю за иностранными активами минфина США.Aeza Group якобы базируется в Санкт-Петербурге и предлагает услуги хостинга Bulletproof (BPH), указывает минфин. BPH подозревают в поддержке цифровой криминальной активности, целью которой являются граждане США, через сервис якобы предлагают доступ к серверам, компьютерам и инфраструктуре, помогая киберпреступникам, утверждает минфин.Санкции введены против Арсения Пензева, которого власти США считают гендиректором Aeza, как указывает минфин, Пензева в РФ обвиняли в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Также под санкции попали Юрий Бозоян, Владимир Гаст и Игорь Князев, которых американские власти называют руководством Aeza.
https://ria.ru/20250629/ssha--2026129188.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5514862d63c0c6fffabe34e91dc54d05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, технологии
США, Россия, Технологии
США ввели санкции против четырех россиян по подозрению в киберпреступлениях

США ввели санкции против четырех россиян, обвиняемых в помощи киберпреступникам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. США ввели санкции против четырех россиян, обвинив их в управлении Aeza Group, подозреваемой в помощи киберпреступникам, сообщает офис по контролю за иностранными активами минфина США.
Aeza Group якобы базируется в Санкт-Петербурге и предлагает услуги хостинга Bulletproof (BPH), указывает минфин. BPH подозревают в поддержке цифровой криминальной активности, целью которой являются граждане США, через сервис якобы предлагают доступ к серверам, компьютерам и инфраструктуре, помогая киберпреступникам, утверждает минфин.
Санкции введены против Арсения Пензева, которого власти США считают гендиректором Aeza, как указывает минфин, Пензева в РФ обвиняли в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Также под санкции попали Юрий Бозоян, Владимир Гаст и Игорь Князев, которых американские власти называют руководством Aeza.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
США сняли часть санкций с России, сообщил Сийярто
29 июня, 12:40
 
СШАРоссияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала